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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:38

Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера.
Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
Зображення
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес...
А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...


у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.

но , такое, ничего, вы продолжайте...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:58

  Kripo написав:у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.

но , такое, ничего, вы продолжайте...

лучше пилюли, лучше кардиологи, образ жизни немного не такой. Без страховки, не знаю есть ли такие немцы, ценники на мед услуги в германии ну очень высокие (родственник лечится). Но у нас тоже тут что то реформируется
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:24

Hume, с медициной тут так же как с мостами, АЭС и проч.

Юзаем "за бесплатно" совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой...

200 грн врачу - это норм. Для вас (как клиента) и для врача.

Но это считайте что вы оплатили только часть зарплаты персонала. А гре аммортизация? нИОКР? Цена аренды помещения?

Их тут нет.

Значит это все скоро прийдет в негодность - поддерживать то не за что.

Сколько новых больниц (государственных), ну или профильных мед.институтов построено в Украине за годы незалежности? То-то же.

Поэтому юзаем за копейки то что есть, пока оно есть :)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:25

  hume написав:
  Kripo написав:у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.

но , такое, ничего, вы продолжайте...

лучше пилюли, лучше кардиологи, образ жизни немного не такой. Без страховки, не знаю есть ли такие немцы, ценники на мед услуги в германии ну очень высокие (родственник лечится). Но у нас тоже тут что то реформируется

https://lb.ua/news/2018/04/03/394344_pr ... alsya.html Фармзакупочная мафия наносит ответный удар. И кто бы мог подумать, что за этой ширмой рафинированной аристократки и героини Майдана скрывается хитрая, ненасытная барыга.
Это я ОБ имел в виду если че.
Видимо, Янык, в свое время, хотел и эту сферу под себя забрать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:31

https://www.facebook.com/groups/kyiv.re ... 1945081097
кирпичная трешка 31 тыс в киеве)
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:34

  richbitch написав:Hume, с медициной тут так же как с мостами, АЭС и проч.

Юзаем "за бесплатно" совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой...

200 грн врачу - это норм. Для вас (как клиента) и для врача.

Но это считайте что вы оплатили только часть зарплаты персонала. А гре аммортизация? нИОКР? Цена аренды помещения?

Их тут нет.

Значит это все скоро прийдет в негодность - поддерживать то не за что.

Сколько новых больниц (государственных), ну или профильных мед.институтов построено в Украине за годы незалежности? То-то же.

Поэтому и взбунтовались медреформе все главврачи, им бы всё оставить по старому :D

Кстати, по моему центр детской кардиологии на мельникова, рядом с красным домом Эирмакса построен был
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:38

  airmax78 написав:Это я ОБ имел в виду если че.

А, да, это та которая с бизнесом, с 8 квартирами получает субсидию, та которая после голосования за реформу скакала по всем каналам и дзинформировала всех неадекватными ценами на все услуги :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:55

  hume написав:Кстати, по моему центр детской кардиологии на мельникова, рядом с красным домом Эирмакса построен был

Рядом с бывшим домом Эйрмакса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, по моему центр детской кардиологии на мельникова, рядом с красным домом Эирмакса построен был

+ Всеукраїнський центр радіохірургії в Феофании
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Faceless
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  #<1 ... 759760761762
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