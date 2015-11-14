Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера. Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
Прохожий написав:Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес... А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...
у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.
Kripo написав:у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.
но , такое, ничего, вы продолжайте...
лучше пилюли, лучше кардиологи, образ жизни немного не такой. Без страховки, не знаю есть ли такие немцы, ценники на мед услуги в германии ну очень высокие (родственник лечится). Но у нас тоже тут что то реформируется
Kripo написав:у терапевта вам кардиограмму снимут на следующий день, и если проблемы обнаружат то сразу к кардиологу пошлют, а если без напровления то голову морочить будете специалисту да, через 2 недели. А если что "болит в районе сердца" то сразу к дежурному врачу идите, в выходное, ночью там, скорку вызывайте, иногда на вертолете прилетают, тут от инфаркта к слову, в 10 раз реже умирают чем в Украинe.
но , такое, ничего, вы продолжайте...
лучше пилюли, лучше кардиологи, образ жизни немного не такой. Без страховки, не знаю есть ли такие немцы, ценники на мед услуги в германии ну очень высокие (родственник лечится). Но у нас тоже тут что то реформируется
https://lb.ua/news/2018/04/03/394344_pr ... alsya.html Фармзакупочная мафия наносит ответный удар. И кто бы мог подумать, что за этой ширмой рафинированной аристократки и героини Майдана скрывается хитрая, ненасытная барыга. Это я ОБ имел в виду если че. Видимо, Янык, в свое время, хотел и эту сферу под себя забрать.