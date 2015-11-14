Переформулирую: сколько %% больниц из ныне действующих построено при независимости?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:42
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:44
зачем их строить, если при совке больниц было достаточно, плюс население то уменьшилось?
вопрос #2 - где трибека? вы сегодня с разрывом в 15 минут логинились
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк заречный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:53
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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