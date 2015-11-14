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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:42

  Faceless написав:
  hume написав:Кстати, по моему центр детской кардиологии на мельникова, рядом с красным домом Эирмакса построен был

+ Всеукраїнський центр радіохірургії в Феофании


Переформулирую: сколько %% больниц из ныне действующих построено при независимости?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:44

  richbitch написав:
  Faceless написав:
  hume написав:Кстати, по моему центр детской кардиологии на мельникова, рядом с красным домом Эирмакса построен был

+ Всеукраїнський центр радіохірургії в Феофании


Переформулирую: сколько %% больниц из ныне действующих построено при независимости?


зачем их строить, если при совке больниц было достаточно, плюс население то уменьшилось?

вопрос #2 - где трибека? вы сегодня с разрывом в 15 минут логинились :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк заречный

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:53

  kingkongovets написав:жк заречный

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... а хто там на даху? :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 760761762763
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