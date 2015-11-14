зачем их строить, если при совке больниц было достаточно, плюс население то уменьшилось?
вопрос #2 - где трибека? вы сегодня с разрывом в 15 минут логинились
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Додано: Вів 03 кві, 2018 19:44
зачем их строить, если при совке больниц было достаточно, плюс население то уменьшилось?
вопрос #2 - где трибека? вы сегодня с разрывом в 15 минут логинились
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жк заречный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:53
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:44
Ночной дозор. Это же стена против одичалых ...
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:46
я ещё год назад писал что Заречный это Мордор-2
его сдадут в сентябре 100%
в ущерб ФК
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:29
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:34
НУ да, и еще -2 млн населения.
Больницы ненужные освободятся, можно под склады будет пустить - врачи то все равно роботизированные свалят в ЕС.
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