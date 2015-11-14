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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 761762763764

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:36

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.


ага, и курс 40

не факт, курс обвален с запасом
западного капитала в стране минимум
если пострадает Китай опять наступит эра дешёвого Китая
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:38

  richbitch написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.


ага, и курс 40



НУ да, и еще -2 млн населения.

Больницы ненужные освободятся, можно под склады будет пустить - врачи то все равно роботизированные свалят в ЕС.

с точностью до наоборот, мировой кризис заставляет защищать коренное население... многих выкинут... как уже было
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

При мировом кризисе снизится цена на арматуру и газ.... новострои подешевеют...
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короч, в Украине до сентября всё будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:06

  Долярчик написав:
  kingkongovets написав:жк заречный

Зображення

... а хто там на даху? :shock:

Джон Сноу. Охраняет Осокорки от мертвяков.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:52

  hume написав:Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера.
Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
Зображення

ну так невооруженным розовым очком сразу видно, что справа оцтой
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:54

  richbitch написав:с медициной так же как с мостами, АЭС и проч.
Юзаем совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой...
Значит это все скоро прийдет в негодность, поддерживать-то не за что.
Сколько новых больниц или мед.институтов построено за годы незалежности? Поэтому юзаем за копейки то что есть, пока оно есть

Ну вы прям как Д-р Комаровский, а он тот еще совкодрочер и ватан
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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