Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера. Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
ну так невооруженным розовым очком сразу видно, что справа оцтой
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
richbitch написав:с медициной так же как с мостами, АЭС и проч. Юзаем совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой... Значит это все скоро прийдет в негодность, поддерживать-то не за что. Сколько новых больниц или мед.институтов построено за годы незалежности? Поэтому юзаем за копейки то что есть, пока оно есть
Ну вы прям как Д-р Комаровский, а он тот еще совкодрочер и ватан
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!