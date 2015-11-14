не факт, курс обвален с запасом
западного капитала в стране минимум
если пострадает Китай опять наступит эра дешёвого Китая
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:36
не факт, курс обвален с запасом
западного капитала в стране минимум
если пострадает Китай опять наступит эра дешёвого Китая
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:38
с точностью до наоборот, мировой кризис заставляет защищать коренное население... многих выкинут... как уже было
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При мировом кризисе снизится цена на арматуру и газ.... новострои подешевеют...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короч, в Украине до сентября всё будет хорошо.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 23:06
Додано: Вів 03 кві, 2018 23:52
ну так невооруженным розовым очком сразу видно, что справа оцтой
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 03 кві, 2018 23:54
Ну вы прям как Д-р Комаровский, а он тот еще совкодрочер и ватан
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 04 кві, 2018 04:52
Додано: Сер 04 кві, 2018 05:04
барабашов Баблишко побольше шоп было! Мне нравится наипалово тех кто купил во дворе этого мордора! там к ценнику плюсанули мин. 20-30% за вид на Днепр и "собственный" пляжик
Додано: Сер 04 кві, 2018 05:34
И сколько ж содрали с "ынвештарей" за "вид на Днепр" примерно за метр?
И где у них парковки под авто, по домом, видно ж недешёвый комплекс, там фактор метрА под домом не решающий же был при покупке?
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