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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 762763764765

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:51

  antonivs3 написав:
  richbitch написав:с медициной так же как с мостами, АЭС и проч.
Юзаем совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой...
Значит это все скоро прийдет в негодность, поддерживать-то не за что.
Сколько новых больниц или мед.институтов построено за годы незалежности? Поэтому юзаем за копейки то что есть, пока оно есть

Ну вы прям как Д-р Комаровский, а он тот еще совкодрочер и ватан
роботи вже програми пишуть. Скоро п.Фейцлец стане безробітним і піде працювати парковщиком чи охоронником і взнає, як в Україні живуть пересічні. Зніме рожеві окуляри. Коли я читаю той рожевоокулярний брєд , то дивуюсь - як можна бути таким незрячим?!??
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 кві, 2018 07:28, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:19

Апелляционный суд признал законным ДПТ Рыбальского полуострова

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... oluostrova
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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