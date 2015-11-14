Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:с медициной так же как с мостами, АЭС и проч. Юзаем совковую инфраструктуру, а когда она навернется - ой... Значит это все скоро прийдет в негодность, поддерживать-то не за что. Сколько новых больниц или мед.институтов построено за годы незалежности? Поэтому юзаем за копейки то что есть, пока оно есть
Ну вы прям как Д-р Комаровский, а он тот еще совкодрочер и ватан
роботи вже програми пишуть. Скоро п.Фейцлец стане безробітним і піде працювати парковщиком чи охоронником і взнає, як в Україні живуть пересічні. Зніме рожеві окуляри. Коли я читаю той рожевоокулярний брєд , то дивуюсь - як можна бути таким незрячим?!??
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 кві, 2018 07:28, всього редагувалось 1 раз.