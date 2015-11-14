Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:38
richbitch написав: Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.
ага, и курс 40
НУ да, и еще -2 млн населения.
Больницы ненужные освободятся, можно под склады будет пустить - врачи то все равно роботизированные свалят в ЕС.
с точностью до наоборот, мировой кризис заставляет защищать коренное население... многих выкинут... как уже было
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:45
При мировом кризисе снизится цена на арматуру и газ.... новострои подешевеют...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:58
Короч, в Украине до сентября всё будет хорошо.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:06
Джон Сноу. Охраняет Осокорки от мертвяков.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:52
hume написав:
Как то вели дискуссию с J_P по поводу цен на настенную плитку и их соответствию уровню ремонта, был в ёпе, сфоткал один пример плитки 600х600, самый оптимальный на мой взгляд вариант размера.
Если плохо видно, то слева 1700, справа 450. Оба варианта производство Испания
ну так невооруженным розовым очком сразу видно, что справа оцтой
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Додано: Сер 04 кві, 2018 04:52
kingkongovets написав:
жк заречный
Зачем так близко дома друг от друга строить?
барабашов
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Додано: Сер 04 кві, 2018 05:34
rusramzik написав: барабашов
Баблишко побольше шоп было! Мне нравится наипалово тех кто купил во дворе этого мордора! там к ценнику плюсанули мин. 20-30% за вид на Днепр и "собственный" пляжик
И сколько ж содрали с "ынвештарей" за "вид на Днепр" примерно за метр?
И где у них парковки под авто, по домом, видно ж недешёвый комплекс, там фактор метрА под домом не решающий же был при покупке?
барабашов
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:30
Апелляционный суд признал законным ДПТ Рыбальского полуострова
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... oluostrova
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:35
Всё IMHO
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