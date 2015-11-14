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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 762763764765

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:01

  kingkongovets написав:Апелляционный суд признал законным ДПТ Рыбальского полуострова

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... oluostrova

Читаем новость:
...апелляционный суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований депутата Юрия Левченко.....
«Решение Киевского апелляционного административного суда вполне закономерно и ожидаемо. Мы ни на минуту не сомневались в том, что после изучения всех деталей дела и внимательного ознакомления с Генеральным планом и Детальным планом территории в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги суд примет решение о законности ДПТ, — подчеркивает CEO SAGA Development Андрей Ваврыш.

Но кроме депутата Юрия Левченко естьПрокуратура Киева которая
подала судебные иски об отмене восьми планов застройки в столице
В окружной административный суд Киева поступило восемь исков с требованием аннулировать решения Киевского городского совета о комплексной застройке в столице.
Как выяснил Domik.ua, сотрудники прокуратуры изучили детальный план территорий (ДПТ) в четырех районах столицы и пришли к выводу, что утвержденные документы противоречат требованиям Генерального плана Киева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура г. Киева выдвинула претензии к проектам комплексной жилой застройки на участках нежилого назначения в четырех районах столицы. Проекты были утверждены Киевсоветом в 2016-2017 годах для строительства в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

В прокуратуре обратили внимание на то, что в утвержденных ДПТ проектировщики позволили возводить многоэтажные жилые дома и общественные здания на территориях иного целевого назначения. Строительство жилья обозначено в промышленных и зеленых зонах, на площадках складских комплексов и других пространствах со статусом нежилого назначения. Положения Генплана Киева предусматривают изменение целевого назначения участков для размещения жилищного строительства.

Целевое назначение участков для строительства жилья в указанных ДПТ Киевсовет не изменил.

По состоянию на 27 марта Окружной административный суд Киева продолжает рассматривать иски, выдвинутые прокуратурой, - сказано в сообщении.


http://domik.ua/novosti/prokuratura-kieva-podala-sudebnye-iski-ob-otmene-vosmi-planov-zastrojki-v-stolice-n255707.html
не утверждаю, что прокуратура по Рыбальскому оспаривает ( может Первый знает), но команда Виталика лажает...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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