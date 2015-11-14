...апелляционный суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований депутата Юрия Левченко..... «Решение Киевского апелляционного административного суда вполне закономерно и ожидаемо. Мы ни на минуту не сомневались в том, что после изучения всех деталей дела и внимательного ознакомления с Генеральным планом и Детальным планом территории в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги суд примет решение о законности ДПТ, — подчеркивает CEO SAGA Development Андрей Ваврыш.

подала судебные иски об отмене восьми планов застройки в столице

В окружной административный суд Киева поступило восемь исков с требованием аннулировать решения Киевского городского совета о комплексной застройке в столице.

Как выяснил Domik.ua, сотрудники прокуратуры изучили детальный план территорий (ДПТ) в четырех районах столицы и пришли к выводу, что утвержденные документы противоречат требованиям Генерального плана Киева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.



Прокуратура г. Киева выдвинула претензии к проектам комплексной жилой застройки на участках нежилого назначения в четырех районах столицы. Проекты были утверждены Киевсоветом в 2016-2017 годах для строительства в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.



В прокуратуре обратили внимание на то, что в утвержденных ДПТ проектировщики позволили возводить многоэтажные жилые дома и общественные здания на территориях иного целевого назначения. Строительство жилья обозначено в промышленных и зеленых зонах, на площадках складских комплексов и других пространствах со статусом нежилого назначения. Положения Генплана Киева предусматривают изменение целевого назначения участков для размещения жилищного строительства.



Целевое назначение участков для строительства жилья в указанных ДПТ Киевсовет не изменил.



По состоянию на 27 марта Окружной административный суд Киева продолжает рассматривать иски, выдвинутые прокуратурой, - сказано в сообщении.