Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...апелляционный суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований депутата Юрия Левченко..... «Решение Киевского апелляционного административного суда вполне закономерно и ожидаемо. Мы ни на минуту не сомневались в том, что после изучения всех деталей дела и внимательного ознакомления с Генеральным планом и Детальным планом территории в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги суд примет решение о законности ДПТ, — подчеркивает CEO SAGA Development Андрей Ваврыш.
Но кроме депутата Юрия Левченко естьПрокуратура Киева которая
подала судебные иски об отмене восьми планов застройки в столице В окружной административный суд Киева поступило восемь исков с требованием аннулировать решения Киевского городского совета о комплексной застройке в столице. Как выяснил Domik.ua, сотрудники прокуратуры изучили детальный план территорий (ДПТ) в четырех районах столицы и пришли к выводу, что утвержденные документы противоречат требованиям Генерального плана Киева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Прокуратура г. Киева выдвинула претензии к проектам комплексной жилой застройки на участках нежилого назначения в четырех районах столицы. Проекты были утверждены Киевсоветом в 2016-2017 годах для строительства в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.
В прокуратуре обратили внимание на то, что в утвержденных ДПТ проектировщики позволили возводить многоэтажные жилые дома и общественные здания на территориях иного целевого назначения. Строительство жилья обозначено в промышленных и зеленых зонах, на площадках складских комплексов и других пространствах со статусом нежилого назначения. Положения Генплана Киева предусматривают изменение целевого назначения участков для размещения жилищного строительства.
Целевое назначение участков для строительства жилья в указанных ДПТ Киевсовет не изменил.
По состоянию на 27 марта Окружной административный суд Киева продолжает рассматривать иски, выдвинутые прокуратурой, - сказано в сообщении.
Serg-ik написав:Но кроме депутата Юрия Левченко естьПрокуратура Киева которая
подала судебные иски об отмене восьми планов застройки в столице В окружной административный суд Киева поступило восемь исков с требованием аннулировать решения Киевского городского совета о комплексной застройке в столице. Как выяснил Domik.ua, сотрудники прокуратуры изучили детальный план территорий (ДПТ) в четырех районах столицы и пришли к выводу, что утвержденные документы противоречат требованиям Генерального плана Киева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Прокуратура г. Киева выдвинула претензии к проектам комплексной жилой застройки на участках нежилого назначения в четырех районах столицы. Проекты были утверждены Киевсоветом в 2016-2017 годах для строительства в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.
В прокуратуре обратили внимание на то, что в утвержденных ДПТ проектировщики позволили возводить многоэтажные жилые дома и общественные здания на территориях иного целевого назначения. Строительство жилья обозначено в промышленных и зеленых зонах, на площадках складских комплексов и других пространствах со статусом нежилого назначения. Положения Генплана Киева предусматривают изменение целевого назначения участков для размещения жилищного строительства.
Целевое назначение участков для строительства жилья в указанных ДПТ Киевсовет не изменил.
По состоянию на 27 марта Окружной административный суд Киева продолжает рассматривать иски, выдвинутые прокуратурой, - сказано в сообщении.
Это классическое: "Собаки лают, а караван идет"(с). Правда очень очень медленно.
UA что творится: псевдоактивисты уже и госорганы подключили к вымогательству у застройщиков.
Державна виконавча служба зупинила будівельні роботи ЖК «Подол Град» забудовника «Укрбуд» на Воздвиженці, повідомляє Liga.net з посиланням на слова активістів. За їхньою інформацією, на будмайданчику відключили електропостачання, наклали печатки на розподільчі щитки та в’їздні ворота майданчиків на Воздвиженській, Гончарній, Кожум’яцькій та Дегтярній вулицях.
Державна виконавча служба, Нацполіція та Держбудінспекція зупинили будівництво згідно з листом Окружного адміністративного суду Києва від 7 серпня 2017 року. Також 16 лютого 2017 року Київський адміністративний суд задовольнив позов ДСНС щодо порушення «Укрбудом» правил пожежної безпеки.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Рыбальский застраивают абсолютно законно по прекрасному проекту, над которым работали замечательные архитекторы. Строит его старейшая и крупнейшая в Киеве строительная компания. Есть все ТУ, разрешения и согласования. Ну где тут аналогия с Войцеховским прослеживается? Другое дело, что какие-то г-нд-ны хотят погреть свои липкие руки на этом проекте. Но, думаю, обойдутся.
PS И с Подол Градом все будет нормально. Надеюсь. Проект вдохнул новую жизнь в этот "город мертвых".