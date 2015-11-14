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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 764765766767>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:10

  J_P написав:Покупка старого фонда (как пример - хрущевка на окраине) станет самоубийственным шагом - сравни покупке дешевых жигулей, в которые нужно вложить 50% от стоимости покупки и которые через несколько лет придется выкинуть или продать за бесценок (с потерей почти всей стоимости ремонта).
Поэтому данный вид недвижимости будет востребован только в случаях, когда нужно именно сейчас и недорого. (Хрущевки, старые панельки с ремонтом будут сдаваться в аренду - и, по возможности, - не продаваться...)

Покупка старого фонда - самоубийство уже в течение последних 11-12 лет. Финансовые результаты покупок советской вторички Тайлером, Юрой (не говоря уже об армии валютных ипотечников (а валютная ипотека, зачастую именно на покупку советской вторички за совершенно дурные деньги и бралась)) ярко об этом свидетельствуют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:22

  J_P написав:Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.

4. Будет падать качество

Хотя куда уже падать?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:28

  airmax78 написав:Мухи отдельно, котлеты отдельно. Рыбальский застраивают абсолютно законно по прекрасному проекту, над которым работали замечательные архитекторы. Строит его старейшая и крупнейшая в Киеве строительная компания. Есть все ТУ, разрешения и согласования. Ну где тут аналогия с Войцеховским прослеживается?
Другое дело, что какие-то г-нд-ны хотят погреть свои липкие руки на этом проекте. Но, думаю, обойдутся.

PS И с Подол Градом все будет нормально. Надеюсь. Проект вдохнул новую жизнь в этот "город мертвых".


Не в качестве спора... На сайте Рыбальського вывешены документы. И там (не помню в какой бумажке), по первой очереди - "вид строительства - реконструкция". Какая же там реконструкция? Или те несчастные две коробки недоделанные, это вторая очередь?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:38

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:А средний класс - в классическом его понимании - практически вымрет.

Все, кого вы перечислили выше, это и есть средний класс.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:09

  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1820181071367023&id=244182812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.

От 2150 за метр - прекрасная 8 комнатная квартира площадью 548 метров на 2 этаже с видом в торец соседнего дома и мусорные баки.
Это же ЮДП.
Поправочный коэффициент на что то нормальное 1,5.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:10

  J_P написав:
  antey1969 написав:
  vano80 написав:На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.

Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили

Думаю, что это уже всем очевидно. Мнения расходятся только по вопросу - будут ли падать цены на новострои. Лично я считаю что нет. Обвалишки другого мнения.
Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.

Самое смешное, что те, кто топил за такой сценарий и дешевей, именно они будут в пролете.
Раньше можно было дёшево и сравнительно безопасно купить квартиру на этапе котлована, сейчас уже нет. Дорого и рискованно. В результате качественное жилье стало им недоступней.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:14

  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1820181071367023&id=244182812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.

2150 это ШО полуподвал? :mrgreen: Или от 600м.кв. :D
Да не будет НЛ ПА 1500. Це фантастика, синку!(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:20

  UA написав:
  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1820181071367023&id=244182812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.

От 2150 за метр - прекрасная 8 комнатная квартира площадью 548 метров на 2 этаже с видом в торец соседнего дома и мусорные баки.
Это же ЮДП.
Поправочный коэффициент на что то нормальное 1,5.

Да ладно. Даже если это и ЮДП - это же не значит, что у них нет мозгов. Такие квартиры уже никто давно не строит, даже ЮДП (тем более на 2м этаже с видом в торец соседнего дома). Этаж - да, будет низкий. Но ведь сам факт: я живу в Новопечерских Липках - и всех окружающих охватывает благоговейная оторопь Это стоит денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:22

  reus написав:
  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1820181071367023&id=244182812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.

2150 это ШО полуподвал? :mrgreen: Или от 600м.кв. :D
Да не будет НЛ ПА 1500. Це фантастика, синку!(с)

От 2700 квадратных метров, (-)3й этаж. Реус, готовьте денежки - может па 1500 и не будет, но если предложите им 1800 - они задумаются.
При цене 2300 в Тетрисе, у НЛ нет ни малейшего шанса продаваться дороже.
airmax78
 
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