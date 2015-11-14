Додано: Сер 04 кві, 2018 12:26

vano80 написав: На сайте Рыбальського вывешены документы. И там (не помню в какой бумажке), по первой очереди - "вид строительства - реконструкция". Какая же там реконструкция? Или те несчастные две коробки недоделанные, это вторая очередь? На сайте Рыбальського вывешены документы. И там (не помню в какой бумажке), по первой очереди - "вид строительства - реконструкция". Какая же там реконструкция? Или те несчастные две коробки недоделанные, это вторая очередь?

не знаю ( не смотрел внимательно) как в 2017 и 2018 году, но ранее было так:коэффициент функционального использования ( один из нескольких) при оценке земли 0,5-если на земле стоит объект, который реконструируется ( по документам), 2,5-если это земли коммерческого использования.. Как видите, разница в 5 раз. В 5 раз будет различаться арендная плата за землю. Если застройщик вместо тягомотины с расторжением прежнего договора аренды ( или акта на пользование землёй) и заключением через сессию нового договор аренды, выбирает реконструкцию объекта по действующему договору с коэффициентом 0,5, получается экономия денег и времени.Может сейчас Киевсовет и установил отдельный коэффициент для оценки земли, выданной под жилое строительство. Надо смотреть.