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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 765766767768>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:На сайте Рыбальського вывешены документы. И там (не помню в какой бумажке), по первой очереди - "вид строительства - реконструкция". Какая же там реконструкция? Или те несчастные две коробки недоделанные, это вторая очередь?

не знаю ( не смотрел внимательно) как в 2017 и 2018 году, но ранее было так:
коэффициент функционального использования ( один из нескольких) при оценке земли 0,5-если на земле стоит объект, который реконструируется ( по документам), 2,5-если это земли коммерческого использования.. Как видите, разница в 5 раз. В 5 раз будет различаться арендная плата за землю. Если застройщик вместо тягомотины с расторжением прежнего договора аренды ( или акта на пользование землёй) и заключением через сессию нового договор аренды, выбирает реконструкцию объекта по действующему договору с коэффициентом 0,5, получается экономия денег и времени.
Может сейчас Киевсовет и установил отдельный коэффициент для оценки земли, выданной под жилое строительство. Надо смотреть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

предлагаю точнее выражаться:
застройщики понизят качество, само оно не падает.
Будут бодяжить цемент и бетон, покупать бракованный кирпич, использовать не ту арматуру, не делать стяжку, монтировать дешёвый фасад и т.д. и т.п, но всячески стараться оставить себе прежние 200-500-1000 долларов с метра построенного жилья.)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:40

airmax78
"Строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать – но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки, по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы", – прогнозируют специалисты и призывают покупателей внимательно анализировать предложения продавцов, ведь скидки могут оказаться фиктивными.


Как изменятся цены на квартиры в Украине: прогноз на 2018 год
https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 28041.html
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).

А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?
Чем она "будет интересна для внешнего мира"?
Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.
Как то так?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:03

  Прохожий написав:А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?
Чем она "будет интересна для внешнего мира"?
Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.
Как то так?


:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:04

  Прохожий написав:
  J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).

А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?
Чем она "будет интересна для внешнего мира"?
Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.
Как то так?


Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.
Востаннє редагувалось Егор в Сер 04 кві, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:05

  reus написав:airmax78
"Строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать – но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки, по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы", – прогнозируют специалисты и призывают покупателей внимательно анализировать предложения продавцов, ведь скидки могут оказаться фиктивными.


Как изменятся цены на квартиры в Украине: прогноз на 2018 год
https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 28041.html


все видели там ссыль на бомбер ? :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:06

  UA написав:
  J_P написав:Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.

4. Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

Да ладно, немного запаса еще есть.
Если сейчас строят из г.на и палок то исключат материалы из дорогой древесины, будут строить только из давальческого сырья :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:14

  Прохожий написав:
  UA написав:Хотя куда уже падать?

Да ладно, немного запаса еще есть.
Если сейчас строят из г.на и палок то исключат материалы из дорогой древесины, будут строить только из давальческого сырья :mrgreen:

главное покрасить это всё яркой краской... как Комфорт таун.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?
Чем она "будет интересна для внешнего мира"?
Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.
Как то так?


+1, жаль шо не могу плюсануть с тапка
вот еще немного как раз на эту тему от портникова:

https://lb.ua/news/2018/04/02/394236_kr ... emeni.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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