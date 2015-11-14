Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:На сайте Рыбальського вывешены документы. И там (не помню в какой бумажке), по первой очереди - "вид строительства - реконструкция". Какая же там реконструкция? Или те несчастные две коробки недоделанные, это вторая очередь?
не знаю ( не смотрел внимательно) как в 2017 и 2018 году, но ранее было так: коэффициент функционального использования ( один из нескольких) при оценке земли 0,5-если на земле стоит объект, который реконструируется ( по документам), 2,5-если это земли коммерческого использования.. Как видите, разница в 5 раз. В 5 раз будет различаться арендная плата за землю. Если застройщик вместо тягомотины с расторжением прежнего договора аренды ( или акта на пользование землёй) и заключением через сессию нового договор аренды, выбирает реконструкцию объекта по действующему договору с коэффициентом 0,5, получается экономия денег и времени. Может сейчас Киевсовет и установил отдельный коэффициент для оценки земли, выданной под жилое строительство. Надо смотреть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
предлагаю точнее выражаться: застройщики понизят качество, само оно не падает. Будут бодяжить цемент и бетон, покупать бракованный кирпич, использовать не ту арматуру, не делать стяжку, монтировать дешёвый фасад и т.д. и т.п, но всячески стараться оставить себе прежние 200-500-1000 долларов с метра построенного жилья.)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
"Строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать – но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки, по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы", – прогнозируют специалисты и призывают покупателей внимательно анализировать предложения продавцов, ведь скидки могут оказаться фиктивными.
J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).
А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС? Чем она "будет интересна для внешнего мира"? Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира. Как то так?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС? Чем она "будет интересна для внешнего мира"? Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира. Как то так?
J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).
А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС? Чем она "будет интересна для внешнего мира"? Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира. Как то так?
Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.
Востаннє редагувалось Егор в Сер 04 кві, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
"Строители попадают в патовую ситуацию: цены нельзя поднимать – но и не поднимать невозможно. Поэтому стройкомпании могут устраивать формальные акции – скидки, по которым будут только на рекламных буклетах. Фактическая же цена недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы", – прогнозируют специалисты и призывают покупателей внимательно анализировать предложения продавцов, ведь скидки могут оказаться фиктивными.
Прохожий написав:А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС? Чем она "будет интересна для внешнего мира"? Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира. Как то так?
+1, жаль шо не могу плюсануть с тапка вот еще немного как раз на эту тему от портникова: