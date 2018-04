Додано: Сер 04 кві, 2018 13:24

Прохожий написав: А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?

Чем она "будет интересна для внешнего мира"?

Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.

Как то так?



+1, жаль шо не могу плюсануть с тапка

вот еще немного как раз на эту тему от портникова:



https://lb.ua/news/2018/04/02/394236_kr ... emeni.html

