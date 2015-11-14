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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:37
Serg-ik написав: UA написав:
Будет падать качество
Хотя куда уже падать?
предлагаю точнее выражаться:
застройщики понизят качество, само оно не падает.
Будут бодяжить цемент и бетон, покупать бракованный кирпич, использовать не ту арматуру, не делать стяжку, монтировать дешёвый фасад и т.д. и т.п, но всячески стараться оставить себе прежние 200-500-1000 долларов с метра построенного жилья.)
ЖК Аристократ построен с "битого" кирпича.
Брат друга(Фирма Бипос, раньше был ОстВинд) его стеклил, рассказывал о суперкачестве объекта
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:41
J_P написав: antey1969 написав:
Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
Думаю, что это уже всем очевидно. Мнения расходятся только по вопросу - будут ли падать цены на новострои. Лично я считаю что нет. Обвалишки другого мнения.
Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.
1998, 2008, 2014, 2018 ... вдруг криза знов і #буиттока даражать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:20
flyman написав:
1998, 2008, 2014, 2018 ... вдруг криза знов і #буиттока даражать?
Криза хлопне в 2018, а може й в 2019 чи 2020. Не пізніше.
Черговий обвал цін КРЖН гарантовано!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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