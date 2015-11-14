Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
предлагаю точнее выражаться: застройщики понизят качество, само оно не падает. Будут бодяжить цемент и бетон, покупать бракованный кирпич, использовать не ту арматуру, не делать стяжку, монтировать дешёвый фасад и т.д. и т.п, но всячески стараться оставить себе прежние 200-500-1000 долларов с метра построенного жилья.)
ЖК Аристократ построен с "битого" кирпича. Брат друга(Фирма Бипос, раньше был ОстВинд) его стеклил, рассказывал о суперкачестве объекта
antey1969 написав:Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
Думаю, что это уже всем очевидно. Мнения расходятся только по вопросу - будут ли падать цены на новострои. Лично я считаю что нет. Обвалишки другого мнения. Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа: 1. Будут затягиваться сроки 2. Будет дешеветь стоимость 3. И то, и другое.
1998, 2008, 2014, 2018 ... вдруг криза знов і #буиттока даражать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Любой бизнес старается уменьшить издержки и увеличить прибыль. Это заложено в его природе. Поэтому качество всегда была минимально возможным, чтобы не прикрыли проверяющие органы, и чтобы продать. Нужно говорить так 4 Будет расти сегмент эконом и суперэконом жилья.
Так это или не так, покажет время. Вторичка, при сегодняшних ценах, является очень серьезным конкурентом эконом новостроек. Чуть хуже планировки? Чуть больше счета за отопления? Зато рядом инфраструктура и транспорт.
Любой бизнес старается уменьшить издержки и увеличить прибыль. Это заложено в его природе. Поэтому качество всегда была минимально возможным, чтобы не прикрыли проверяющие органы, и чтобы продать. Нужно говорить так 4 Будет расти сегмент эконом и суперэконом жилья.
Так это или не так, покажет время. Вторичка, при сегодняшних ценах, является очень серьезным конкурентом эконом новостроек. Чуть хуже планировки? Чуть больше счета за отопления? Зато рядом инфраструктура и транспорт.
По сути, если опустить из виду дизайнерские заморочки, не вижу принципиальной разницы между новостроями бизнес и эконом.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.