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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:37

  Serg-ik написав:
  UA написав:Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

предлагаю точнее выражаться:
застройщики понизят качество, само оно не падает.
Будут бодяжить цемент и бетон, покупать бракованный кирпич, использовать не ту арматуру, не делать стяжку, монтировать дешёвый фасад и т.д. и т.п, но всячески стараться оставить себе прежние 200-500-1000 долларов с метра построенного жилья.)

ЖК Аристократ построен с "битого" кирпича.
Брат друга(Фирма Бипос, раньше был ОстВинд) его стеклил, рассказывал о суперкачестве объекта
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:41

  J_P написав:
  antey1969 написав:Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили

Думаю, что это уже всем очевидно. Мнения расходятся только по вопросу - будут ли падать цены на новострои. Лично я считаю что нет. Обвалишки другого мнения.
Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.

1998, 2008, 2014, 2018 ... вдруг криза знов і #буиттока даражать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:20

  flyman написав:1998, 2008, 2014, 2018 ... вдруг криза знов і #буиттока даражать?
Криза хлопне в 2018, а може й в 2019 чи 2020. Не пізніше.
Черговий обвал цін КРЖН гарантовано! Причому - скоро! :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:4. Будет падать качество

Любой бизнес старается уменьшить издержки и увеличить прибыль. Это заложено в его природе. Поэтому качество всегда была минимально возможным, чтобы не прикрыли проверяющие органы, и чтобы продать.
Нужно говорить так
4 Будет расти сегмент эконом и суперэконом жилья.

Так это или не так, покажет время. Вторичка, при сегодняшних ценах, является очень серьезным конкурентом эконом новостроек. Чуть хуже планировки? Чуть больше счета за отопления? Зато рядом инфраструктура и транспорт.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:56

  Vlad442 написав:
  UA написав:4. Будет падать качество

Любой бизнес старается уменьшить издержки и увеличить прибыль. Это заложено в его природе. Поэтому качество всегда была минимально возможным, чтобы не прикрыли проверяющие органы, и чтобы продать.
Нужно говорить так
4 Будет расти сегмент эконом и суперэконом жилья.

Так это или не так, покажет время. Вторичка, при сегодняшних ценах, является очень серьезным конкурентом эконом новостроек. Чуть хуже планировки? Чуть больше счета за отопления? Зато рядом инфраструктура и транспорт.

По сути, если опустить из виду дизайнерские заморочки, не вижу принципиальной разницы между новостроями бизнес и эконом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:03

  Прохожий написав:
  UA написав:
  J_P написав:Предлагаю сделать очередной опрос: "Что будет с новостроями Киева?" с возможными вариантами ответа:
1. Будут затягиваться сроки
2. Будет дешеветь стоимость
3. И то, и другое.

4. Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

Да ладно, немного запаса еще есть.
Если сейчас строят из г.на и палок то исключат материалы из дорогой древесины, будут строить только из давальческого сырья :mrgreen:

Перспективные прожекты на ниве избавления от архитектурных излишеств:
https://gdevkievezhithorosho.com/2015/07/жк-милые-квартиры-в-милой/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:15

  Рыба-сом написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Похоже на перестроенное производственное здание.
Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:31

  UA написав:
  Рыба-сом написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Похоже на перестроенное производственное здание.
Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...

Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:38

  Iskander написав:
  UA написав:
  Рыба-сом написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Похоже на перестроенное производственное здание.
Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...

Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать

А костюмы от Воронина всё?
Наследники просырают наследство папы - Всё продать и в Мальдивские лендлорды.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:А костюмы от Воронина всё?
Наследники просырают наследство папы - Всё продать и в Мальдивские лендлорды.


дочурка распродает все шо может, коллектив там шото пытается протестовать
http://m.kievvlast.com.ua/news/fabrika- ... eznoveniya
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 04 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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