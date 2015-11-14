Додано: Сер 04 кві, 2018 16:00

Егор написав: Прохожий написав: J_P написав: В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!). В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).

А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?

Чем она "будет интересна для внешнего мира"?

Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.

Как то так? А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?Чем она "будет интересна для внешнего мира"?Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.Как то так?



Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались. Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.

так это ж пробовали, конфетками Пу кормили, в Харькове целовались, подписывали документы, потом документацию российские партнеры-благодетели на самолеты забрали и в России самолеты сами и производили, шнягу военную и космическую почти всю в Россиии "импортозаместили", корабли вместе не клепали, а на металаллом в китай продавали авионосцы, а те что на плаву подняли флаг не наш в 1992. Россияне конечно очень заинтересованы были в сотрудничестве - купили харьковский танкоремонтный и оборудовоние вывезли в россию за 2 месяца, это же кооперация!Тока то все дела минувших, время то не отмотать, крым то не вернуть, 10.000 из могил не поднять, альтернативы то нет? или молдавский эксперемент с коммунистом Ворониным ничему в деле "дружбы с Россией" не научил?