Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
КП «Житлоинвестбуд-УКБ» стало фигурантом уголовного произвоства: прокуратура подозревает, что руководство предприятия безосновательно растратило бюджетные деньги. На этот раз речь идет о более 7 млн. грн., которое руководство КП заплатило своему подрядчику за ремонт стадиона и фасада школы № 256 на ул. Озерной, 2-А в Оболонском районе Киева.
Тендер компания провела в прошлом году и подрядчик в 2017 году получил 7 млн. 323 тыс. гривен. Следователи выяснили, что оплаченные работы не были выполнены.
Шевченковский районный суд решил дать правоохранителям право доступа к ряду документов КП.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).
А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС? Чем она "будет интересна для внешнего мира"? Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира. Как то так?
Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.
так это ж пробовали, конфетками Пу кормили, в Харькове целовались, подписывали документы, потом документацию российские партнеры-благодетели на самолеты забрали и в России самолеты сами и производили, шнягу военную и космическую почти всю в Россиии "импортозаместили", корабли вместе не клепали, а на металаллом в китай продавали авионосцы, а те что на плаву подняли флаг не наш в 1992. Россияне конечно очень заинтересованы были в сотрудничестве - купили харьковский танкоремонтный и оборудовоние вывезли в россию за 2 месяца, это же кооперация!
Тока то все дела минувших, время то не отмотать, крым то не вернуть, 10.000 из могил не поднять, альтернативы то нет? или молдавский эксперемент с коммунистом Ворониным ничему в деле "дружбы с Россией" не научил?
Похоже на перестроенное производственное здание. Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...
Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать
Да хоть бывший элеватор. Жить там можно, квартиры продаются? Дык в чём тогда проблема? Полей вокруг Киева ещё много. ЗЫ Я когда ещё построили «Дрим Дaун» присмотрелся к конструкции: каркас из металлических балок, межэтажные перекрытия из профнастила, стены из газоблока – и задумался, а чего ж так не строить и супер-эконом жильё? Так что для нео-войцеховских есть ещё поле для манёвра.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.