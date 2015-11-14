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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:46

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:4. Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

Да ладно, немного запаса еще есть.
Если сейчас строят из г.на и палок то исключат материалы из дорогой древесины, будут строить только из давальческого сырья :mrgreen:

Перспективные прожекты на ниве избавления от архитектурных излишеств:
https://gdevkievezhithorosho.com/2015/07/жк-милые-квартиры-в-милой/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Шаромыгам есть куда двигатся. Они как и славка непоп любят цены рисовать https://100realty.ua/news/zitloinvestbu ... onte-skoly
КП «Житлоинвестбуд-УКБ» стало фигурантом уголовного произвоства: прокуратура подозревает, что руководство предприятия безосновательно растратило бюджетные деньги. На этот раз речь идет о более 7 млн. грн., которое руководство КП заплатило своему подрядчику за ремонт стадиона и фасада школы № 256 на ул. Озерной, 2-А в Оболонском районе Киева.

Тендер компания провела в прошлом году и подрядчик в 2017 году получил 7 млн. 323 тыс. гривен. Следователи выяснили, что оплаченные работы не были выполнены.

Шевченковский районный суд решил дать правоохранителям право доступа к ряду документов КП.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:00

  Егор написав:
  Прохожий написав:
  J_P написав:В году 2012 слушал интервью с Соросом, в частности - о перспективах Украины. Передаю почти дословно: если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то будет интересна для внешнего мира:1) сельским хозяйством2) металлом и сырьем3) дешевой рабочей силой при развертывании "отверточных" производств. (Заметьте - он ничего не говорил о высокотехнологичных!).

А Сорос случайно не сказал что будет если Украина НЕ ПОДПИШЕТ ассоциацию с ЕС?
Чем она "будет интересна для внешнего мира"?
Рискну предположить что вот тогда и расцвели бы высокотехнологичные производства а Киев стал бы финансовой столицей мира.
Как то так?


Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.


так это ж пробовали, конфетками Пу кормили, в Харькове целовались, подписывали документы, потом документацию российские партнеры-благодетели на самолеты забрали и в России самолеты сами и производили, шнягу военную и космическую почти всю в Россиии "импортозаместили", корабли вместе не клепали, а на металаллом в китай продавали авионосцы, а те что на плаву подняли флаг не наш в 1992. Россияне конечно очень заинтересованы были в сотрудничестве - купили харьковский танкоремонтный и оборудовоние вывезли в россию за 2 месяца, это же кооперация!

Тока то все дела минувших, время то не отмотать, крым то не вернуть, 10.000 из могил не поднять, альтернативы то нет? или молдавский эксперемент с коммунистом Ворониным ничему в деле "дружбы с Россией" не научил? :evil:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:03

  Iskander написав:
  UA написав:
  Рыба-сом написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Похоже на перестроенное производственное здание.
Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...

Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать

Да хоть бывший элеватор. Жить там можно, квартиры продаются? Дык в чём тогда проблема? Полей вокруг Киева ещё много.
ЗЫ Я когда ещё построили «Дрим Дaун» присмотрелся к конструкции: каркас из металлических балок, межэтажные перекрытия из профнастила, стены из газоблока – и задумался, а чего ж так не строить и супер-эконом жильё? Так что для нео-войцеховских есть ещё поле для манёвра. :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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  #<1 ... 766767768769
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