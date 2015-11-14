Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
КП «Житлоинвестбуд-УКБ» стало фигурантом уголовного произвоства: прокуратура подозревает, что руководство предприятия безосновательно растратило бюджетные деньги. На этот раз речь идет о более 7 млн. грн., которое руководство КП заплатило своему подрядчику за ремонт стадиона и фасада школы № 256 на ул. Озерной, 2-А в Оболонском районе Киева.
Тендер компания провела в прошлом году и подрядчик в 2017 году получил 7 млн. 323 тыс. гривен. Следователи выяснили, что оплаченные работы не были выполнены.
Шевченковский районный суд решил дать правоохранителям право доступа к ряду документов КП.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Похоже на перестроенное производственное здание. Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...
Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать
Да хоть бывший элеватор. Жить там можно, квартиры продаются? Дык в чём тогда проблема? Полей вокруг Киева ещё много. ЗЫ Я когда ещё построили «Дрим Дaун» присмотрелся к конструкции: каркас из металлических балок, межэтажные перекрытия из профнастила, стены из газоблока – и задумался, а чего ж так не строить и супер-эконом жильё? Так что для нео-войцеховских есть ещё поле для манёвра.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Самым бюджетным объектом, проданным в марте, стала 1-комнатная «хрущевка» площадью 23 кв., расположенная на Дарницком бульваре (Днепровский р-н), которую приобрели за 15 тыс. долл.
Дешевеет, однако. Так что срочные продажи гостинок за 12-13 куе не за горами.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Егор написав:Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.
ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо. раша клепает только военные самолеты, на этом много не заработать. ракетостроение уже умирает, не выдержав конкуренции с маском. корабли какие? ледоколы и военные фрегаты? сколько раша построила танкеров и контейнеровозов?
Оранжевый-хит сезона написав:Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.
Как сообщает AUTO-Consulting, в марте усилиями всех операторов автомобильного рынка Украины было продано 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним мартом, продажи сократились на 3,8%, хотя на фоне февральских показателей реализация выросла на 16%. Тем не менее, отрицательная динамика в начале весеннего бизнес-сезона - это довольно тревожный знак. Тем более, что если внимательно посмотреть на позиции брендов, то становится понятно, что почти 20% авторынка держится на так называемых "дизельгейтных" автомобилях, которые из-за своей цены не оставили ни единого шанса конкурентам. за 3 месяца в Украине уже продано 19152 новых автомобилей, что на 16,3% больше, чем годом ранее. Пока март стал единственным месяцем с отрицательной динамикой в 2018 году. До этого рынок рос очень неплохими темпами.
trololo написав: ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.
умиляют хлопкоголовые.
Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?
Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.
ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают
trololo написав: ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.
умиляют хлопкоголовые.
Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?
Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.
ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают
дети мои не в ипенях живут. а ты лицемерный чмошник, который угробил свой аккаунт, чтобы на тыщу гривен не попасть, будешь меня поучать жизни, позорище. типичное ватанелло глупое, лживое и с самомнением.