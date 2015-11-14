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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:46

  Рыба-сом написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:4. Будет падать качество

Хотя куда уже падать?

Да ладно, немного запаса еще есть.
Если сейчас строят из г.на и палок то исключат материалы из дорогой древесины, будут строить только из давальческого сырья :mrgreen:

Перспективные прожекты на ниве избавления от архитектурных излишеств:
https://gdevkievezhithorosho.com/2015/07/жк-милые-квартиры-в-милой/
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Шаромыгам есть куда двигатся. Они как и славка непоп любят цены рисовать https://100realty.ua/news/zitloinvestbu ... onte-skoly
КП «Житлоинвестбуд-УКБ» стало фигурантом уголовного произвоства: прокуратура подозревает, что руководство предприятия безосновательно растратило бюджетные деньги. На этот раз речь идет о более 7 млн. грн., которое руководство КП заплатило своему подрядчику за ремонт стадиона и фасада школы № 256 на ул. Озерной, 2-А в Оболонском районе Киева.

Тендер компания провела в прошлом году и подрядчик в 2017 году получил 7 млн. 323 тыс. гривен. Следователи выяснили, что оплаченные работы не были выполнены.

Шевченковский районный суд решил дать правоохранителям право доступа к ряду документов КП.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:03

  Iskander написав:
  UA написав:
  Рыба-сом написав:https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%80%D0%B8
Так что есть, есть куда опускаться! :mrgreen:

Похоже на перестроенное производственное здание.
Потолки 3,3 и старенький забор из бетона выдают...

Так и есть. Это одна из площадок фабрики Воронина. Сначала сделали общагу для рабочих, а потом начали и продавать

Да хоть бывший элеватор. Жить там можно, квартиры продаются? Дык в чём тогда проблема? Полей вокруг Киева ещё много.
ЗЫ Я когда ещё построили «Дрим Дaун» присмотрелся к конструкции: каркас из металлических балок, межэтажные перекрытия из профнастила, стены из газоблока – и задумался, а чего ж так не строить и супер-эконом жильё? Так что для нео-войцеховских есть ещё поле для манёвра. :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:15

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:
В прошлом году гостинки на Лесном были по 15 куе. Пока продастся прелесть гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

Гм... судя по озвученным ценам, пост был написан в 2020м или в 2021м

Я говорил о срочных продажах гостинок на лесном за 15 куе.
А в этом году уже менее срочные пошли за 15 куе https://100realty.ua/news/v-marte-stoli ... alnye-ceny
Самым бюджетным объектом, проданным в марте, стала 1-комнатная «хрущевка» площадью 23 кв., расположенная на Дарницком бульваре (Днепровский р-н), которую приобрели за 15 тыс. долл.

Дешевеет, однако. :roll:
Так что срочные продажи гостинок за 12-13 куе не за горами.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:19

  Егор написав:Было бы скучно, примерно, как в Беларуси + индустрия, которой сябрам досталось от сссра в разы меньше. Клепали бы вместе с рашкой самолеты, корабли, ракеты, и прочяя фигня. Но в Европу по визам. Цены бы на недвигу бы вверх, наверное. И продавали бы в рашку конхветы, вагоны и вертолетные двигатели и всякие армейские шняги. А так они обломались.



ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо. раша клепает только военные самолеты, на этом много не заработать. ракетостроение уже умирает, не выдержав конкуренции с маском. корабли какие? ледоколы и военные фрегаты? сколько раша построила танкеров и контейнеровозов?

умиляют хлопкоголовые.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:28

  kingkongovets написав:
UA написав:А костюмы от Воронина всё?
Наследники просырают наследство папы - Всё продать и в Мальдивские лендлорды.


дочурка распродает все шо может, коллектив там шото пытается протестовать
http://m.kievvlast.com.ua/news/fabrika- ... eznoveniya

У неё тоже МВА?
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:50

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:А костюмы от Воронина всё?
Наследники просырают наследство папы - Всё продать и в Мальдивские лендлорды.


дочурка распродает все шо может, коллектив там шото пытается протестовать
http://m.kievvlast.com.ua/news/fabrika- ... eznoveniya

У неё тоже МВА?

Не иначе как.
Самодостаточная "мальвина на Мальдивах" большая редкость :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Акции обвалились, в конце августа возможен очередной мировой кризис. Для украины это позитив, и нефть дешевле и промтовары.


Как сообщает AUTO-Consulting, в марте усилиями всех операторов автомобильного рынка Украины было продано 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним мартом, продажи сократились на 3,8%, хотя на фоне февральских показателей реализация выросла на 16%. Тем не менее, отрицательная динамика в начале весеннего бизнес-сезона - это довольно тревожный знак.
Тем более, что если внимательно посмотреть на позиции брендов, то становится понятно, что почти 20% авторынка держится на так называемых "дизельгейтных" автомобилях, которые из-за своей цены не оставили ни единого шанса конкурентам.
за 3 месяца в Украине уже продано 19152 новых автомобилей, что на 16,3% больше, чем годом ранее. Пока март стал единственным месяцем с отрицательной динамикой в 2018 году. До этого рынок рос очень неплохими темпами.

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41128
денежки что ли закончились у людей? Авто 10-летние надо обновлять
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:00

  zahar_ написав:
Самым бюджетным объектом, проданным в марте, стала 1-комнатная «хрущевка» площадью 23 кв., расположенная на Дарницком бульваре (Днепровский р-н), которую приобрели за 15 тыс. долл.

Дешевеет, однако. :roll:
Так что срочные продажи гостинок за 12-13 куе не за горами.

Захар, Вы ж не думаете, что её купили за заработанные деньги? Скорее всего купля при размене жилья. В здравом уме купить такое по 650 баксов за метр нереально
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:04

  trololo написав:
ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.

умиляют хлопкоголовые.


Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?

Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.

ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:17

  richbitch написав:
  trololo написав:
ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.

умиляют хлопкоголовые.


Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?

Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.

ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают


дети мои не в ипенях живут. а ты лицемерный чмошник, который угробил свой аккаунт, чтобы на тыщу гривен не попасть, будешь меня поучать жизни, позорище. типичное ватанелло :mrgreen: глупое, лживое и с самомнением.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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