Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Самым бюджетным объектом, проданным в марте, стала 1-комнатная «хрущевка» площадью 23 кв., расположенная на Дарницком бульваре (Днепровский р-н), которую приобрели за 15 тыс. долл.
Дешевеет, однако. Так что срочные продажи гостинок за 12-13 куе не за горами.
Захар, Вы ж не думаете, что её купили за заработанные деньги? Скорее всего купля при размене жилья. В здравом уме купить такое по 650 баксов за метр нереально
Не меряйте всех по себе - "В здравом уме купить такое по 650 баксов за метр нереально". РН это не личный вкус сержика. Вариант что кто-то купил для инвестирования не исключён.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
richbitch я купил просто так, потому что некуда было 15к приткнуть, сомневаюсь что там кто-то из детей будет жить. кстати, писал я это осенью кажись, когда ричбичей еще не пахло, а на подиуме выступала трибека.
представляю, как ты горд собой, что удалось всех наипать и никто не заметил твое фиаско
Востаннє редагувалось trololo в Сер 04 кві, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона Уня хрущики уже по 15 куе? Берёшь под инвестицию? Нафиг надо воздух геоса па 20 куе, который квартирой станет года через два?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
trololo написав:richbitch я купил просто так, потому что некуда было 15к приткнуть, сомневаюсь что там кто-то из детей будет жить.
Нет чтобы взять гостинку за 15 куе Деснянском или Днепровском районе- деньги бы уже работали.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
trololo написав: ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.
умиляют хлопкоголовые.
Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?
Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.
ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают