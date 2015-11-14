Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59

Оранжевый-хит сезона Уня хрущики уже по 15 куе?

Берёшь под инвестицию?

Нафиг надо воздух геоса па 20 куе, который квартирой станет года через два?

Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.