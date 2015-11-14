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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Автомобіль Volkswagen Golf обрали 1160 українців.

Другим за популярністю став також представник концерну Volkswagen AG, автомобіль Audi A3, реалізація якого за три місяці досягла 745 одиниць.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59

richbitch
я купил просто так, потому что некуда было 15к приткнуть, сомневаюсь что там кто-то из детей будет жить. кстати, писал я это осенью кажись, когда ричбичей еще не пахло, а на подиуме выступала трибека.

представляю, как ты горд собой, что удалось всех наипать и никто не заметил твое фиаско :mrgreen:
Востаннє редагувалось trololo в Сер 04 кві, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  richbitch написав:Или выгребная яма?

походу выгребная яма у 3беки в голове... :shock:


в душЕ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59

Оранжевый-хит сезона Уня хрущики уже по 15 куе?
Берёшь под инвестицию?
Нафиг надо воздух геоса па 20 куе, который квартирой станет года через два?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:03

  trololo написав:richbitch
я купил просто так, потому что некуда было 15к приткнуть, сомневаюсь что там кто-то из детей будет жить.

Нет чтобы взять гостинку за 15 куе Деснянском или Днепровском районе- деньги бы уже работали.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:32

По 15 пока как-то не особо
https://www.lun.ua/продажа-квартир-киев-однокомнатные?areaTotalMax=25&order=price-asc&secondaryOnly=1
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:56

  richbitch написав:
  trololo написав:
ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.

умиляют хлопкоголовые.


Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?

Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.

ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают

Смешно читать богатую сучку зажавшую бутылку вискаря.

А вообще беда у нас с ватаголовыми. Уже забыли как россия уничтожала производства в нашей стране. Начиная от алюминиевых заводов заканчивая моторостроителями...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:35

  richbitch написав:Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?

Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.

ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают

Смени ник на "Позор Данбаса"
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:35

  Первый написав:
  richbitch написав:
  trololo написав:
ВВХ прям как ельцин, с утра встает и думает, как бы украине сделать хорошо.

умиляют хлопкоголовые.


Меркель встает с утра и думает как бы Украине сделать хорошо? Или может Трамп про Украину печется?

Нужно думать своей головой - тогда не пришлось бы ребенку покупать непонятно что в полях ипеней, построенное из омна и палок, а купили бы что-то поприличнее. А лучше бы учебу ребенку оплатили бы, хоть на том же МБА, пользы было бы больше.

ЗЫ кстати, название страны Украина пишется с большой буквы, вышиватник! А то между ушей пустота, а про политику рассуждают

Смешно читать богатую сучку зажавшую бутылку вискаря.

А вообще беда у нас с ватаголовыми. Уже забыли как россия уничтожала производства в нашей стране. Начиная от алюминиевых заводов заканчивая моторостроителями...


Справедливости ради, ЗАЛК был обречён ещё в середине 2000-х
http://rusplt.ru/society/alluminiy-9157.html
А у Мотор сичи все и так ок
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