Автомобіль Volkswagen Golf обрали 1160 українців.
Другим за популярністю став також представник концерну Volkswagen AG, автомобіль Audi A3, реалізація якого за три місяці досягла 745 одиниць.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Автомобіль Volkswagen Golf обрали 1160 українців.
Другим за популярністю став також представник концерну Volkswagen AG, автомобіль Audi A3, реалізація якого за три місяці досягла 745 одиниць.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59
richbitch
я купил просто так, потому что некуда было 15к приткнуть, сомневаюсь что там кто-то из детей будет жить. кстати, писал я это осенью кажись, когда ричбичей еще не пахло, а на подиуме выступала трибека.
представляю, как ты горд собой, что удалось всех наипать и никто не заметил твое фиаско
Востаннє редагувалось trololo в Сер 04 кві, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в душЕ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 04 кві, 2018 17:59
Оранжевый-хит сезона Уня хрущики уже по 15 куе?
Берёшь под инвестицию?
Нафиг надо воздух геоса па 20 куе, который квартирой станет года через два?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:03
Нет чтобы взять гостинку за 15 куе Деснянском или Днепровском районе- деньги бы уже работали.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:32
По 15 пока как-то не особо
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:56
Смешно читать богатую сучку зажавшую бутылку вискаря.
А вообще беда у нас с ватаголовыми. Уже забыли как россия уничтожала производства в нашей стране. Начиная от алюминиевых заводов заканчивая моторостроителями...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:35
Смени ник на "Позор Данбаса"
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:35
Справедливости ради, ЗАЛК был обречён ещё в середине 2000-х
А у Мотор сичи все и так ок
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