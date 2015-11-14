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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
блин нужно садится халтурку "клепать"... опять до 2-х ночи....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:12
А кто сказал что эти топилы сами делают то что другим советуют ? Может они наоборот, скупают все на корню и пытаются притормозить паровоз дорожая
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:33
Вот есть у человека деньги, он дождался удобного момента, купил и уже нет смысла ни за что топить. Если вообще есть смысл за что-то топить на форуме с целевой аудиторией в несколько сот человек, большинство из которых не игроки РН.
Если же принять такую модель, то получается, что "топилы" пересидели со своими деньгами. Поезд дешевых котлованов ушел. Якобы дешевая недвижимость это хрущи на задворках, а как что-то приличное, то ценник подбирается к довоенному.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
Cкан прайса в студию!
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 04 кві, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
До довоєнних рівнів Кржн рости ще 10-15 років. Власне, спочатку йому слід перестати падати.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:04
Покупатели КРЖН показали дулю шаромыгам и их загонщиков Аленей ,врущих про буит даражай. Куплена 2к в кирпичном доме на Лесном за 33 куе
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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