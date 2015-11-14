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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:02
блин нужно садится халтурку "клепать"... опять до 2-х ночи....
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:12
Vlad442 написав:
Самое смешное, что те, кто топил за такой сценарий и дешевей, именно они будут в пролете.
Раньше можно было дёшево и сравнительно безопасно купить квартиру на этапе котлована, сейчас уже нет. Дорого и рискованно. В результате качественное жилье стало им недоступней.
А кто сказал что эти топилы сами делают то что другим советуют ? Может они наоборот, скупают все на корню и пытаются притормозить паровоз дорожая
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Alex6
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:33
Alex6 написав: Vlad442 написав:
Самое смешное, что те, кто топил за такой сценарий и дешевей, именно они будут в пролете.
Раньше можно было дёшево и сравнительно безопасно купить квартиру на этапе котлована, сейчас уже нет. Дорого и рискованно. В результате качественное жилье стало им недоступней.
А кто сказал что эти топилы сами делают то что другим советуют ? Может они наоборот, скупают все на корню и пытаются притормозить паровоз дорожая
Вот есть у человека деньги, он дождался удобного момента, купил и уже нет смысла ни за что топить. Если вообще есть смысл за что-то топить на форуме с целевой аудиторией в несколько сот человек, большинство из которых не игроки РН.
Если же принять такую модель, то получается, что "топилы" пересидели со своими деньгами. Поезд дешевых котлованов ушел. Якобы дешевая недвижимость это хрущи на задворках, а как что-то приличное, то ценник подбирается к довоенному.
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Vlad442
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
Оранжевый-хит сезона написав: zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона
Уня хрущики уже по 15 куе?
Берёшь под инвестицию?
Нафиг надо воздух геоса па 20 куе, который квартирой станет года через два?
Нет, в Оранж сити 31 метр квартира 14500
Cкан прайса в студию!
Востаннє редагувалось zahar_
в Сер 04 кві, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 04 кві, 2018 21:47
До довоєнних рівнів Кржн рости ще 10-15 років. Власне, спочатку йому слід перестати падати.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:04
Покупатели КРЖН показали дулю шаромыгам и их загонщиков Аленей ,врущих про буит даражай. Куплена 2к в кирпичном доме на Лесном за 33 куе
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме («улучшенный кирпич»), Лесной проспект, Деснянский район, Лесной массив . Общая площадь квартиры – 44,9 кв. м, жилая – 26, кухня – 6,5. Квартира расположена на верхнем этаже 9-этажного дома. Есть лоджия. Столярка и сантехника старая, на полу линолеум. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $33 000 ($735/кв. м).
Источник: domik.ua
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:21
zahar_ написав:
Покупатели КРЖН показали дулю шаромыгам и их загонщиков Аленей ,врущих про буит даражай. Куплена 2к в кирпичном доме на Лесном за 33 куе
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме («улучшенный кирпич»), Лесной проспект, Деснянский район, Лесной массив . Общая площадь квартиры – 44,9 кв. м, жилая – 26, кухня – 6,5. Квартира расположена на верхнем этаже 9-этажного дома. Есть лоджия. Столярка и сантехника старая, на полу линолеум. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $33 000 ($735/кв. м).
Источник: domik.ua
Когда уже "покупатели КРЖН" покажут очередную "дулю" шаромыгам и таки купят уютный винтажный хрущик"с библиотекой" за 28-29куе?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:22
Vlad442 написав: Alex6 написав: Vlad442 написав:
Самое смешное, что те, кто топил за такой сценарий и дешевей, именно они будут в пролете.
Раньше можно было дёшево и сравнительно безопасно купить квартиру на этапе котлована, сейчас уже нет. Дорого и рискованно. В результате качественное жилье стало им недоступней.
А кто сказал что эти топилы сами делают то что другим советуют ? Может они наоборот, скупают все на корню и пытаются притормозить паровоз дорожая
Вот есть у человека деньги, он дождался удобного момента, купил и уже нет смысла ни за что топить. Если вообще есть смысл за что-то топить на форуме с целевой аудиторией в несколько сот человек, большинство из которых не игроки РН.
Влад не тужьтесь - готовое жильё в массе своей - дешевело, дешевеет и будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 23:43
Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Чет 05 кві, 2018 00:12
Какая специальность у тех людей? не теплотехники? На какую зарплату уходили?
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