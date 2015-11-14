18000 это, однако, 600 ойро, очень неплохо, если на руки.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 00:29
18000 это, однако, 600 ойро, очень неплохо, если на руки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
реклама
|