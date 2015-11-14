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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 06:33
antonivs3 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вести с полей. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.
18000 это, однако, 600 ойро, очень неплохо, если на руки.
Проте шофери, парковщики, прибиральниці, чоботярі - мають ЗП 1000-1500 дол/міс??? Так писали фейцлец, жека79 та інші поважні пани!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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