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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 769770771772

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 06:33

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

18000 это, однако, 600 ойро, очень неплохо, если на руки.

Проте шофери, парковщики, прибиральниці, чоботярі - мають ЗП 1000-1500 дол/міс??? Так писали фейцлец, жека79 та інші поважні пани!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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  #<1 ... 769770771772
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