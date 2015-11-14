звукорежисёры на одном из телеканалов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:51
звукорежисёры на одном из телеканалов
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:03
Оранжевый-хит сезона Уня ты про скан прайса где показывается 1к в ЖК Оранж по 14.5 - "ЗАБЫЛ"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:13
Вот он чел кинконговца - "кому не лень тот на квартиру заработает" .
Таких сотни легионов. Правда в основном они виртуальные.
А потенциальных покупателей на почти 50 тысяч навеса в сданых новостройках значительно меньше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:30
Цікавий графік.
"Вторинки" розкупляється все більше, тобто КРЖН садить в калюжу і показує дулю Владу442, Ікарусу, ККц та інших любителям продавати новобуд.
ЗП 18 000 грн отримує, може 5% найманих працівників у Києві.
Еміграція -2% щорічно працездатного населення - це не хрєн собачий!
Тому подальше зниження цін КРЖН - забезпечено!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я не верю в количественные показатели этого графика.
Как по мне, он показывает, что всё больше сделок уходит в тень, сделок, о которых отчитываются, всё меньше.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:38
Всегда говорил, что мнение пысателей-пуповиков форума не есть репрезентативным по отношению к структуре предложения первички на рынке Киева.
83% предложения на рынке первички это бюджетный сегмент, где пЫсатели-пуповики "я_бы_там_не_купил_бы".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:38
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:45
Вы ЛИЧНО можете НЕ ВЕРИТЬ. Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.
В прошлом году выкладывал инфо от Никонова - он отмечал что у кан количество сделок в 2017 снизилось.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:48
Тенденції - правильні.
Що дешевше - те розкупається в першу чергу.
А нашим рожевоокулярникам - Ви вірите? Про безпечні балони з негорючим метаном і ЗП паркувальників і шоферів 1000-1500 дол/міс?
У Станіслава Лема в повісті "Непереможний" описаний негорючий метан. У нього кути гібрідізації валентних зв,язків відрізняються від стандартних 109 градусів. Можливо, наші рожевоокулярники вже на Землі знайшли такий різновид метану????
Зокрема, мешканець батискафу з дна Маріанської западини, на глибині 11 км????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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