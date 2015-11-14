Тенденції - правильні.
Що дешевше - те розкупається в першу чергу.
А нашим рожевоокулярникам - Ви вірите? Про безпечні балони з негорючим метаном і ЗП паркувальників і шоферів 1000-1500 дол/міс?
У Станіслава Лема в повісті "Непереможний" описаний негорючий метан. У нього кути гібрідізації валентних зв,язків відрізняються від стандартних 109 градусів. Можливо, наші рожевоокулярники вже на Землі знайшли такий різновид метану????
Зокрема, мешканець батискафу з дна Маріанської западини, на глибині 11 км????