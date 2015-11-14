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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 770771772773

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:48

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Цікавий графік.

я не верю в количественные показатели этого графика.
Как по мне, он показывает, что всё больше сделок уходит в тень, сделок, о которых отчитываются, всё меньше.

Тенденції - правильні.
Що дешевше - те розкупається в першу чергу.
А нашим рожевоокулярникам - Ви вірите? Про безпечні балони з негорючим метаном і ЗП паркувальників і шоферів 1000-1500 дол/міс? :mrgreen:

У Станіслава Лема в повісті "Непереможний" описаний негорючий метан. У нього кути гібрідізації валентних зв,язків відрізняються від стандартних 109 градусів. Можливо, наші рожевоокулярники вже на Землі знайшли такий різновид метану???? :|
Зокрема, мешканець батискафу з дна Маріанської западини, на глибині 11 км????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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  #<1 ... 770771772773
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