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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 770771772773774>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:51

  барабашов написав:Какая специальность у тех людей? не теплотехники? На какую зарплату уходили?

звукорежисёры на одном из телеканалов
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:03

Оранжевый-хит сезона Уня ты про скан прайса где показывается 1к в ЖК Оранж по 14.5 - "ЗАБЫЛ"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:13

  Оранжевый-хит сезона написав:блин нужно садится халтурку "клепать"... опять до 2-х ночи....

Вот он чел кинконговца - "кому не лень тот на квартиру заработает" .
Таких сотни легионов. Правда в основном они виртуальные.
А потенциальных покупателей на почти 50 тысяч навеса в сданых новостройках значительно меньше.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:30

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:блин нужно садится халтурку "клепать"... опять до 2-х ночи....

А потенциальных покупателей на почти 50 тысяч навеса в сданых новостройках значительно меньше.
Зображення

Цікавий графік.
"Вторинки" розкупляється все більше, тобто КРЖН садить в калюжу і показує дулю Владу442, Ікарусу, ККц та інших любителям продавати новобуд.
  Serg-ik написав:но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё

ЗП 18 000 грн отримує, може 5% найманих працівників у Києві.
Еміграція -2% щорічно працездатного населення - це не хрєн собачий! :mrgreen:
Тому подальше зниження цін КРЖН - забезпечено!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Цікавий графік.

я не верю в количественные показатели этого графика.
Как по мне, он показывает, что всё больше сделок уходит в тень, сделок, о которых отчитываются, всё меньше.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:38

Всегда говорил, что мнение пысателей-пуповиков форума не есть репрезентативным по отношению к структуре предложения первички на рынке Киева.
83% предложения на рынке первички это бюджетный сегмент, где пЫсатели-пуповики "я_бы_там_не_купил_бы".
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:38

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

18000 это, однако, 600 ойро, очень неплохо, если на руки.


https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Ukraine&city1=Kiev&country2=Poland&city2=Krakow+%28Cracow%29&amount=600&displayCurrency=EUR
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:45

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Цікавий графік.

я не верю в количественные показатели этого графика.
Как по мне, он показывает, что всё больше сделок уходит в тень, сделок, о которых отчитываются, всё меньше.

Вы ЛИЧНО можете НЕ ВЕРИТЬ. Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.
В прошлом году выкладывал инфо от Никонова - он отмечал что у кан количество сделок в 2017 снизилось.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:48

  baraka написав:новое дно КРЖН Киева

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi


''Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами.''

''Аналитиков'' M2bomber покусал ыксперд Захар?
На кого рассчитан этот бред?
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