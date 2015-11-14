Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.
Как минимум трое коллег за последние несколько месяцев подняли ЗП в гривне минимум вдвое, кто уйдя на новое место, кто только собравшись и его таким образом удержали - но пока не так много случаев из известных мне было, чтобы говорить о массовой тенденции
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
''Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами.''
''Аналитиков'' M2bomber покусал ыксперд Захар? На кого рассчитан этот бред?
Ждем заколочені окна доскамі.
з.і. ехперд барака копіпастить мислі ехпердов єтой вєдкі. то єсть, малого того, що тирить з олх інфу (порушення авторських прав олха), так ще копіпастить оналітегов без сцилок на орігінал (плагіат)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 кві, 2018 09:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.
Захар, не отождествляйте себя с рынком. Падение, наверное, есть. Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите? В какой вариант Вы больше всего верите а) застройщику надо всего 10% от прайсовой цены, чтобы построиться б) застройщик привлекает всего 10% от покупателей, остальное строит за свои?
средняя квартира-60 метров. 60м *22500 грн*2350= 3 172 500 000 грн. Сравните это с данными статистики по капиталовложениям ( годовым) в жилое строительство. Сопоставимо?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Требуется специалист по постановке диагноза "когнитивный диссонанс"
Київська міськдержадміністрація ініціює зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", щоб дозволити місцевій владі вимагати від забудовника внесення навчальних закладів у першу чергу будівництва, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Пропонуємо передбачити, що містобудівні умови та обмеження повинні містити вимоги щодо черговості будівництва: у випадку будівництва комплексу – в частині обов’язкового спорудження будівель навчальних закладів у складі першої черги будівництва", - наводяться його слова на сайті КМДА.
М.Поворозник зазначив, що в разі невиконання таких вимог замовнику буде відмовлено у видачі сертифіката на закінчений будівництвом об'єкт.
Перший заступник голови КМДА пояснив, що постійно надходять численні звернення жителів міста з проханням вирішити питання будівництва навчальних закладів на земельних ділянках, забудованих приватними компаніями, які не виконують зобов’язань щодо забезпечення жителів закладами соціальної інфраструктури. За його словами, сьогодні мережа навчальних закладів зазнає критичного навантаження і змушена працювати зі значним перевищенням потужності.
"У побудованих мікрорайонах існує тенденція до порушення принципу комплексної забудови. Темпи будівництва загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів значно відстають від темпів житлового будівництва, що призводить до порушення нормативного (соціально гарантованого) рівня забезпечення жителів місцями в навчальних закладах", - констатував М.Поворозник.
Він нагадав, що, згідно з Конституцією, держава забезпечує соціальну спрямованість економіки та створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу отримати доступну освіту та медичне обслуговування, однак стаття 40 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює заборону органам місцевого самоврядування вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг. За його словами, зокрема, йдеться про заборону вимоги будівництва об'єктів і передання активів (серед яких житлові та нежитлові приміщення, зокрема шляхом їх викупу), крім пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
"Посилаючись саме на цю статтю, приватні забудовники не поспішають із будівництвом об'єктів соціальної сфери, чим підігрівають соціальне напруження", - наголосив М.Поворозник. За його словами, вирішення питання забезпечення киян об'єктами інфраструктури можливе тільки на законодавчому рівні шляхом внесення змін до закону.
http://ua.interfax.com.ua/news/economic/496947.html То есть, местное самоуправление совсем ничем не управляет. Управляют застройщики. КМДА и Горсовет не могут из имеющихся земель что-то выделить изначально под застройку школы и заказать постройку школы самостоятельно, отдельным объектом. Государство как бы гарантирует, но во всём виноват застройщик.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zahar_ написав:Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.
Захар, не отождествляйте себя с рынком. Падение, наверное, есть. Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите? В какой вариант Вы больше всего верите а) застройщику надо всего 10% от прайсовой цены, чтобы построиться б) застройщик привлекает всего 10% от покупателей, остальное строит за свои?
средняя квартира-60 метров. 60м *22500 грн*2350= 3 172 500 000 грн. Сравните это с данными статистики по капиталовложениям ( годовым) в жилое строительство. Сопоставимо?
а смисл тоді в піраміді продаж? якщо все продається, тоді логічно швидко будувати і швидко здавати, косячи побільше бабла. Але в реалі такого нема.
Тобто збираються гроші "первий кошельок", за який щось можна було збудувати, а дальше як Бог дасть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.