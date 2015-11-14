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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 771772773774>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

Как минимум трое коллег за последние несколько месяцев подняли ЗП в гривне минимум вдвое, кто уйдя на новое место, кто только собравшись и его таким образом удержали - но пока не так много случаев из известных мне было, чтобы говорить о массовой тенденции
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают.
Застройщики рыдают-ничего не продаётся.
Стройки останавливаются


Хомяки-матрасники бегут в отделы продаж, чтобы успеть пролезть в форточку.
Застройщики подсчитывают прибыль.
Стройки ставят новые рекорды по объемам.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:53

  alkasander написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi


''Киев уже отдаленно напоминает сцену постапокалипсиса – с армией нежилых многоэтажек и недостроенных зданий, с пустыми проемами окон и поросшими мхом стенами.''

''Аналитиков'' M2bomber покусал ыксперд Захар?
На кого рассчитан этот бред?

Ждем заколочені окна доскамі.

з.і.
ехперд барака копіпастить мислі ехпердов єтой вєдкі.
то єсть, малого того, що тирить з олх інфу (порушення авторських прав олха), так ще копіпастить оналітегов без сцилок на орігінал (плагіат)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 кві, 2018 09:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alkasander написав:
  Serg-ik написав:Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают.
Застройщики рыдают-ничего не продаётся.
Стройки останавливаются


Хомяки-матрасники бегут в отделы продаж, чтобы успеть пролезть в форточку.
Застройщики подсчитывают прибыль.
Стройки ставят новые рекорды по объемам.
В апреле активизация продаж первички. Впрочем традиционная.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.

Захар, не отождествляйте себя с рынком.
Падение, наверное, есть.
Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите? В какой вариант Вы больше всего верите
а) застройщику надо всего 10% от прайсовой цены, чтобы построиться
б) застройщик привлекает всего 10% от покупателей, остальное строит за свои?

средняя квартира-60 метров.
60м *22500 грн*2350= 3 172 500 000 грн. Сравните это с данными статистики по капиталовложениям ( годовым) в жилое строительство. Сопоставимо?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите?

Захар верит в стату, которая совпадает с его убеждениями, вне зависимости от источника. Если не совпадает - то там рисуют/мухлюют/туфтогонят. Могли бы уже заметить.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Захар верит в стату, которая совпадает с его убеждениями,

Жаль, что "Лига" ретранслирует ерунду. Похоже, что там зарплату не поднимали, редактор раздела-юный пионер
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:15

Б...

Люди хватить постить чушь и рекламу агенств. Какие 5 к продаж на вторичке за 2017 год
Читайте ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf



Копийчужка начинает асоциироваться с фейкометом.Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Чет 05 кві, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:18

Требуется специалист по постановке диагноза "когнитивный диссонанс"

Київська міськдержадміністрація ініціює зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", щоб дозволити місцевій владі вимагати від забудовника внесення навчальних закладів у першу чергу будівництва, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Пропонуємо передбачити, що містобудівні умови та обмеження повинні містити вимоги щодо черговості будівництва: у випадку будівництва комплексу – в частині обов’язкового спорудження будівель навчальних закладів у складі першої черги будівництва", - наводяться його слова на сайті КМДА.

М.Поворозник зазначив, що в разі невиконання таких вимог замовнику буде відмовлено у видачі сертифіката на закінчений будівництвом об'єкт.

Перший заступник голови КМДА пояснив, що постійно надходять численні звернення жителів міста з проханням вирішити питання будівництва навчальних закладів на земельних ділянках, забудованих приватними компаніями, які не виконують зобов’язань щодо забезпечення жителів закладами соціальної інфраструктури. За його словами, сьогодні мережа навчальних закладів зазнає критичного навантаження і змушена працювати зі значним перевищенням потужності.

"У побудованих мікрорайонах існує тенденція до порушення принципу комплексної забудови. Темпи будівництва загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів значно відстають від темпів житлового будівництва, що призводить до порушення нормативного (соціально гарантованого) рівня забезпечення жителів місцями в навчальних закладах", - констатував М.Поворозник.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, держава забезпечує соціальну спрямованість економіки та створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу отримати доступну освіту та медичне обслуговування, однак стаття 40 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює заборону органам місцевого самоврядування вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг. За його словами, зокрема, йдеться про заборону вимоги будівництва об'єктів і передання активів (серед яких житлові та нежитлові приміщення, зокрема шляхом їх викупу), крім пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

"Посилаючись саме на цю статтю, приватні забудовники не поспішають із будівництвом об'єктів соціальної сфери, чим підігрівають соціальне напруження", - наголосив М.Поворозник. За його словами, вирішення питання забезпечення киян об'єктами інфраструктури можливе тільки на законодавчому рівні шляхом внесення змін до закону.

http://ua.interfax.com.ua/news/economic/496947.html
То есть, местное самоуправление совсем ничем не управляет. Управляют застройщики. КМДА и Горсовет не могут из имеющихся земель что-то выделить изначально под застройку школы и заказать постройку школы самостоятельно, отдельным объектом.
Государство как бы гарантирует, но во всём виноват застройщик.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:21

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Рынку на ваше лично плевать - а динамика падение сделок на рынке первички Киева имеет место быть.

Захар, не отождествляйте себя с рынком.
Падение, наверное, есть.
Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите? В какой вариант Вы больше всего верите
а) застройщику надо всего 10% от прайсовой цены, чтобы построиться
б) застройщик привлекает всего 10% от покупателей, остальное строит за свои?

средняя квартира-60 метров.
60м *22500 грн*2350= 3 172 500 000 грн. Сравните это с данными статистики по капиталовложениям ( годовым) в жилое строительство. Сопоставимо?

а смисл тоді в піраміді продаж?
якщо все продається, тоді логічно швидко будувати і швидко здавати, косячи побільше бабла.
Але в реалі такого нема.

Тобто збираються гроші "первий кошельок", за який щось можна було збудувати, а дальше як Бог дасть.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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