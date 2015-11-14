Київська міськдержадміністрація ініціює зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", щоб дозволити місцевій владі вимагати від забудовника внесення навчальних закладів у першу чергу будівництва, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.



"Пропонуємо передбачити, що містобудівні умови та обмеження повинні містити вимоги щодо черговості будівництва: у випадку будівництва комплексу – в частині обов’язкового спорудження будівель навчальних закладів у складі першої черги будівництва", - наводяться його слова на сайті КМДА.



М.Поворозник зазначив, що в разі невиконання таких вимог замовнику буде відмовлено у видачі сертифіката на закінчений будівництвом об'єкт.



Перший заступник голови КМДА пояснив, що постійно надходять численні звернення жителів міста з проханням вирішити питання будівництва навчальних закладів на земельних ділянках, забудованих приватними компаніями, які не виконують зобов’язань щодо забезпечення жителів закладами соціальної інфраструктури. За його словами, сьогодні мережа навчальних закладів зазнає критичного навантаження і змушена працювати зі значним перевищенням потужності.



"У побудованих мікрорайонах існує тенденція до порушення принципу комплексної забудови. Темпи будівництва загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів значно відстають від темпів житлового будівництва, що призводить до порушення нормативного (соціально гарантованого) рівня забезпечення жителів місцями в навчальних закладах", - констатував М.Поворозник.



Він нагадав, що, згідно з Конституцією, держава забезпечує соціальну спрямованість економіки та створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу отримати доступну освіту та медичне обслуговування, однак стаття 40 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює заборону органам місцевого самоврядування вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг. За його словами, зокрема, йдеться про заборону вимоги будівництва об'єктів і передання активів (серед яких житлові та нежитлові приміщення, зокрема шляхом їх викупу), крім пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.



"Посилаючись саме на цю статтю, приватні забудовники не поспішають із будівництвом об'єктів соціальної сфери, чим підігрівають соціальне напруження", - наголосив М.Поворозник. За його словами, вирішення питання забезпечення киян об'єктами інфраструктури можливе тільки на законодавчому рівні шляхом внесення змін до закону.