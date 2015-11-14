новенькие, на днях принятые
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:21
а еще у этих парней трамваи с рельсов сходят
новенькие, на днях принятые
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:46
Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49
там вся Украина, там миллион триста тысяч граждан обратившихся к нотариусам.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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