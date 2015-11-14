RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 771772773774

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:21

а еще у этих парней трамваи с рельсов сходят
новенькие, на днях принятые
https://1news.com.ua/ukraine/u-kiyevi-zletiv-z-koliyi-shvidkisniy-tramvay-foto.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7784
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:46

  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7784
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

Сколько они получали а 12-ом?
Vlad442
 
Повідомлень: 4071
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49

  Serg-ik написав:
  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.


там вся Украина, там миллион триста тысяч граждан обратившихся к нотариусам.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 24.07.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё

Насколько вы примитивно мыслите.
Vlad442
 
Повідомлень: 4071
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 771772773774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1052, 1053, 1054
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10537 1912742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 10:17
UA
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5671)
05.04.2018 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.