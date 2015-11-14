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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 772773774775776>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:21

а еще у этих парней трамваи с рельсов сходят
новенькие, на днях принятые
https://1news.com.ua/ukraine/u-kiyevi-zletiv-z-koliyi-shvidkisniy-tramvay-foto.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:46

  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

Сколько они получали а 12-ом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:49

  Serg-ik написав:
  Первый написав:ПЕРВОИСТОЧНИКИ.
А В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ пишут 31 т договоров купили продаж квартир за 2017 год.
https://minjust.gov.ua/files/general/20 ... 123-41.pdf

Кое-кто из застройщиков продаёт через нотариуса. ЖИБ кажется?
Это количество сделок, зарегистрированных в Киеве, а не по объектам, расположенным в Киеве. Здесь может быть вся Украина...и немаленький областной кусочек недвижимости.


там вся Украина, там миллион триста тысяч граждан обратившихся к нотариусам.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё

Насколько вы примитивно мыслите.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

Пенсы уходят. Молодежи в 2 -3 раза меньше (если считать выехавших на зароботки может и большая пропорция).
ПС Если учитывать депопуляцию, рост ВВП на 2-3 % в год, это очень круто.
В пересчете на каждого экономически активного гражданина это рост на 5-7%
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.

https://www.obozrevatel.com/realty/zhil ... odazhu.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.

https://www.obozrevatel.com/realty/zhil ... odazhu.htm


вас это сильно волнует? нахрена сюда дырявые новости тянуть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:30

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё

Насколько вы примитивно мыслите.

Покажите пример непримитивного мышления в данном случае
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:45

  Чукча2 написав:Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.

https://www.obozrevatel.com/realty/zhil ... odazhu.htm


"Однокомнатная квартира в центре может стоить от восьми и до пятнадцати тысяч долларов, если мы не берем новостройки. Без ремонта - двухкомнатная квартира может стоить от 12 до 20 тысяч долларов. И трехкомнатная квартира - от 17 и до 30", – рассказала Маленкова.



Видимо цены в Киеве таки на дне - Захар вон гостинки по 12куе нацелен скупать.
richbitch
 
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