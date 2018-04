Додано: Чет 05 кві, 2018 11:24

Чукча2 написав: Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.



https://www.obozrevatel.com/realty/zhil ... odazhu.htm Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.



вас это сильно волнует? нахрена сюда дырявые новости тянуть? вас это сильно волнует? нахрена сюда дырявые новости тянуть?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.