RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 772773774775

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вас это сильно волнует? нахрена сюда дырявые новости тянуть?


Хоть что то по теме, лучше чем читать тупой пи**...ёшь.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 03.12.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Видимо цены в Киеве таки на дне


Цена трущобам в тех степях, 1 копейка.Это груда камней, хотеть можно что угодно...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 03.12.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:
  kingkongovets написав:вас это сильно волнует? нахрена сюда дырявые новости тянуть?


Хоть что то по теме, лучше чем читать тупой пи**...ёшь.


новости дыры - это по теме?
кстати, вас никто читать форум не заставляет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 05.06.16
Подякував: 183 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сильпо в бывшем печерском универсаме закрывают, шо там будут строить, интересно?
никто не в курсе?

https://www.facebook.com/yaroslavdid/po ... 1043937927
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 05.06.16
Подякував: 183 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гайс а вам не кажетса что все эти новострои которые не близко от метро и не прицентральные районы - есть риск что они превратятса в гетто ... криминальная ситуация всё хуже и хуже
fenix81
 
Повідомлень: 193
З нами з: 15.06.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
fenix81
 
Повідомлень: 193
З нами з: 15.06.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:29

  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??


Цегляні хрущовки і сталінки простоять ще 50-60 років без проблем.
Хають їх ріелтори, що торгують новобудами. Тут їх табуни бігають. Ну і приспішники ріелторів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 кві, 2018 12:32, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18603
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:30

  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Берите выше, все 2000 лет простоят!
kyk
 
Повідомлень: 789
З нами з: 24.01.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:32

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Но...2350 сделок с первичкой по графику за 2017 год говорят о том, что продано 2350 квартир? то есть, 10% от построенного? Вы в это верите?

Захар верит в стату, которая совпадает с его убеждениями, вне зависимости от источника. Если не совпадает - то там рисуют/мухлюют/туфтогонят. Могли бы уже заметить.

Фейслес!
А Ви вірите в ЗП 1000-1500 дол/міс у шоферів, прибиральниць, кур,єрів, парковщиків???? :mrgreen: Раніше , в 2016-2017, неначе вірили))) :mrgreen:
То ваша релігія???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18603
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 772773774775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], Puente і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1052, 1053, 1054
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10538 1912815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 12:40
flyman
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98364
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55243)
05.04.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.