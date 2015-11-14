Хоть что то по теме, лучше чем читать тупой пи**...ёшь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
новости дыры - это по теме?
кстати, вас никто читать форум не заставляет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сильпо в бывшем печерском универсаме закрывают, шо там будут строить, интересно?
никто не в курсе?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
гайс а вам не кажетса что все эти новострои которые не близко от метро и не прицентральные районы - есть риск что они превратятса в гетто ... криминальная ситуация всё хуже и хуже
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:29
Цегляні хрущовки і сталінки простоять ще 50-60 років без проблем.
Хають їх ріелтори, що торгують новобудами. Тут їх табуни бігають. Ну і приспішники ріелторів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 кві, 2018 12:32, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:30
Додано: Чет 05 кві, 2018 12:32
Фейслес!
А Ви вірите в ЗП 1000-1500 дол/міс у шоферів, прибиральниць, кур,єрів, парковщиків???? Раніше , в 2016-2017, неначе вірили)))
То ваша релігія???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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