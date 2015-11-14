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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 774775776777>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:43

  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ...
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:53

  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 05 кві, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.

Сколько они получали а 12-ом?
8-9 тысяч
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:03

  Puente написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ...


>>через 40 років
мне через 40лет в гробу как то пофиг будет )
>>капітальний ремонт аж до основи
дык в почти любой квартире ремонт надо делать а стяжку кинуть разве проблема?
>>Труби міняти всі
кроме одной трубы канализации вроде не проблема в квартире поменять если ещё не поменяна ...
>>сміттєпроводи
их щас почти везде заваривают
>>ліфти
ну не такие чистые лифты и подезды но ломаютса не так часто
>>Зовні утеплювати
этож копейки стоит!!!
>>псувати будинок в загальному
внешний вид дома?? а вам не начхать?

а вот касательно хрущей вижу 2 большие проблемы
1)отопление вроде как идёт между этажами а учитывая что трубы старые и может затоплять (причём не соседи а именно отопление) было 2 раза на сёмной квартире когда то
2)звукоизоляция !! каждый шорох пенсионерки снизу и сверху .... если снизу ещё как то можно изолировать то сверху хз
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:09

  fenix81 написав:>>псувати будинок в загальному
внешний вид дома?? а вам не начхать?

Вам категорически прописана панель. В сторону новостроев даже не смотрите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:14

  airmax78 написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.


понятно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным )
кпи\лукяновка\шулявка (по приоритетам)
новых домов близко к метро без шумов от трамваев и трас почти нет, а те мало вариантов что есть цены больше похожи на номера телефонов )

а панельку душку за 40+ и метро и безшумное место но лифт/парадно да грязновато
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:15

fenix81
Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:19

  airmax78 написав:
  fenix81 написав:>>псувати будинок в загальному
внешний вид дома?? а вам не начхать?

Вам категорически прописана панель. В сторону новостроев даже не смотрите.


ирония это хорошо. а вашем списке приоритетов фасад дома на каком месте? :)
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:21

  kyk написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Берите выше, все 2000 лет простоят!


))) очипятка
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:31

  UA написав:
  airmax78 написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1820181071367023&id=244182812300198
От 2150 за метр Новопечерских Позняков. Полторуха уже близко.

От 2150 за метр - прекрасная 8 комнатная квартира площадью 548 метров на 2 этаже с видом в торец соседнего дома и мусорные баки.
Это же ЮДП.
Поправочный коэффициент на что то нормальное 1,5.


А сколько же там в готовом сейчас?
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