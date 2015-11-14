Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ...
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 05 кві, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в гривне начали расти. "Вести с полей" так сказать. Квалифицированным спецам подняли с 12 000 до 18 000, правда после того как они прошли собеседование в другом месте и пришли увольнятся.
Сколько они получали а 12-ом?
8-9 тысяч
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fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ...
>>через 40 років мне через 40лет в гробу как то пофиг будет ) >>капітальний ремонт аж до основи дык в почти любой квартире ремонт надо делать а стяжку кинуть разве проблема? >>Труби міняти всі кроме одной трубы канализации вроде не проблема в квартире поменять если ещё не поменяна ... >>сміттєпроводи их щас почти везде заваривают >>ліфти ну не такие чистые лифты и подезды но ломаютса не так часто >>Зовні утеплювати этож копейки стоит!!! >>псувати будинок в загальному внешний вид дома?? а вам не начхать?
а вот касательно хрущей вижу 2 большие проблемы 1)отопление вроде как идёт между этажами а учитывая что трубы старые и может затоплять (причём не соседи а именно отопление) было 2 раза на сёмной квартире когда то 2)звукоизоляция !! каждый шорох пенсионерки снизу и сверху .... если снизу ещё как то можно изолировать то сверху хз
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
понятно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным ) кпи\лукяновка\шулявка (по приоритетам) новых домов близко к метро без шумов от трамваев и трас почти нет, а те мало вариантов что есть цены больше похожи на номера телефонов )
а панельку душку за 40+ и метро и безшумное место но лифт/парадно да грязновато
fenix81 Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??