Додано: Чет 05 кві, 2018 13:03

Puente написав: fenix81 написав: тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет?? тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ... Це ж панельки ! Старі ! Вони і зразу були не дуже - а через 40 років - тим більше . Там в квартирі треба робити капітальний ремонт аж до основи - бетону - скрізь . Труби міняти всі . Зовні утеплювати ( і псувати будинок в загальному ) . Плюс улюблені тут МЗК , сміттєпроводи та ліфти ... Мало ? Набагато краще - древня хрущовка , але цегляна - в хорошому місці і бажано з побільшою кількістю адекватних сусідів ...

>>через 40 роківмне через 40лет в гробу как то пофиг будет )>>капітальний ремонт аж до основидык в почти любой квартире ремонт надо делать а стяжку кинуть разве проблема?>>Труби міняти всікроме одной трубы канализации вроде не проблема в квартире поменять если ещё не поменяна ...>>сміттєпроводиих щас почти везде заваривают>>ліфтину не такие чистые лифты и подезды но ломаютса не так часто>>Зовні утеплюватиэтож копейки стоит!!!>>псувати будинок в загальномувнешний вид дома?? а вам не начхать?а вот касательно хрущей вижу 2 большие проблемы1)отопление вроде как идёт между этажами а учитывая что трубы старые и может затоплять (причём не соседи а именно отопление) было 2 раза на сёмной квартире когда то2)звукоизоляция !! каждый шорох пенсионерки снизу и сверху .... если снизу ещё как то можно изолировать то сверху хз