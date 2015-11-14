Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:fenix81 Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...
А почему вы рассказывали-рассказывали про старую панель, а в конце предложение про "новые дорогие дома". "Новые дорогие" - тоже панельные что ли ?
flyman написав:Сьогодні хоче зробить просмотр цокаля "коллєга" Серж-Іка: пара+2є дітей. Який ризик їх вселити?
Флай, совесть имейте. Такое детям даже показывать нельзя, не то что заселять ( даже бесплатно) Риск в том, что они там заболеют в Вашем сыром цоколе от плесени и грибков, а потом через суд выкатят Вам столько, что цоколем не расплатитесь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
flyman написав:Сьогодні хоче зробить просмотр цокаля "коллєга" Серж-Іка: пара+2є дітей. Який ризик їх вселити?
Флай, совесть имейте. Такое детям даже показывать нельзя, не то что заселять ( даже бесплатно) Риск в том, что они там заболеют в Вашем сыром цоколе от плесени и грибков, а потом через суд выкатят Вам столько, что цоколем не расплатитесь
1) цоколь не сирий, це у вашому совкошлаку грибки на 1м етажі і на 5м 2) смотреть хоче папа тіпа Сєрж-ік 3) як йому казав, шо я би дітей не рискнув туда, но папа каже, що он сантєхнік і все пороби.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 кві, 2018 13:40, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Пусть теперь кто-то скажет, что недвижимость это не надежное вложение. Война, оккупация, проблемы с оформлением, при этом цены не на порядок ниже, чем в другом городе Украины.
"Однокомнатная квартира в центре может стоить от восьми и до пятнадцати тысяч долларов, если мы не берем новостройки. Без ремонта - двухкомнатная квартира может стоить от 12 до 20 тысяч долларов. И трехкомнатная квартира - от 17 и до 30", – рассказала Маленкова.
Puente написав:fenix81 Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...
живу в гостинке панельке 1972 комплексный ремонт делал 3-4 года назад кинув прочную клеёнку и зделав стяжку разве проблема и дорого? >>кутові панелі - взагалі мрак живу в угловой квартире - да не прикольно осознавать что внешняя стена мягкоговоря слабая и может быть/появитса грибок ... но разве штукатурка и утепление пенопластом не решает этой проблемы?
>>Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін
чёт недопонял - сместив точку росы своей стены причём тут соседи? сместил свою у них же ничего не поменялось
>>Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було а разве нельзя только у себя поменять? я не менял отопительные трубы и только батареи. искрене интересно зачем соседям? или у вас отопление между этажами проходит? в панельках вроде ж не так )
>>Звукоізоляція эт понятно но лучше чем в хрущах. а учитывая что новых домов у метро почти нету или архидорого
Serg-ik написав:+50%-єто , конечно, хорошо... но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё
Насколько вы примитивно мыслите.
Покажите пример непримитивного мышления в данном случае
Деньги у отдельного человека это ручеек. Ручейки сливаются в реки, а по рекам могут уже плавать пароходы. Если у всех в полтора раза вырастут доходы в долларе, как это скажется на недвижимости? Пусть прямо они не игроки на рынке продажи, но может игроки на рынке аренды и побегут снимать квартиру получше. Так же сделают и остальные, что приведет к росту цен. Повысится рентабельность, побегут табуны инвесторов скупать под аренду. В жизни все сложней, чем такой примитивный подход "они с их 18 тыс не могут накопить на квартиру, значит они нам не интересны". Если бы каждый мог накопить, то столько квартир не нашлось бы. Небольшая часть может и хочет что-то покупать.
flyman написав:з.і. ехперд барака копіпастить мислі ехпердов єтой вєдкі. то єсть, малого того, що тирить з олх інфу (порушення авторських прав олха), так ще копіпастить оналітегов без сцилок на орігінал (плагіат)
Пане Муха, ви геній.
Форумні шути Захар і Франт постять тут свій горячечний брєд -> дрібний злодюжка барака видає його за "мнєніє аналітіков Бомбєра" -> сайт Сегодня зсилається на злодюжку в своїй статті -> .... завіса
Це все, що вам потрібно знати про інфопростір неньки