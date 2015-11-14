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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 774775776777

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:33

  Puente написав:fenix81
Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...


А почему вы рассказывали-рассказывали про старую панель, а в конце предложение про "новые дорогие дома".
"Новые дорогие" - тоже панельные что ли ?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Сьогодні хоче зробить просмотр цокаля "коллєга" Серж-Іка: пара+2є дітей.
Який ризик їх вселити?

Флай, совесть имейте. Такое детям даже показывать нельзя, не то что заселять ( даже бесплатно)
Риск в том, что они там заболеют в Вашем сыром цоколе от плесени и грибков, а потом через суд выкатят Вам столько, что цоколем не расплатитесь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Сьогодні хоче зробить просмотр цокаля "коллєга" Серж-Іка: пара+2є дітей.
Який ризик їх вселити?

Флай, совесть имейте. Такое детям даже показывать нельзя, не то что заселять ( даже бесплатно)
Риск в том, что они там заболеют в Вашем сыром цоколе от плесени и грибков, а потом через суд выкатят Вам столько, что цоколем не расплатитесь

1) цоколь не сирий, це у вашому совкошлаку грибки на 1м етажі і на 5м
2) смотреть хоче папа тіпа Сєрж-ік
3) як йому казав, шо я би дітей не рискнув туда, но папа каже, що он сантєхнік і все пороби.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 кві, 2018 13:40, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:36

Puente

а что такое МЗК?
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:52

  Чукча2 написав:Жилье на Донбассе: террористы "обрубили" продажу.

https://www.obozrevatel.com/realty/zhil ... odazhu.htm

Пусть теперь кто-то скажет, что недвижимость это не надежное вложение. Война, оккупация, проблемы с оформлением, при этом цены не на порядок ниже, чем в другом городе Украины.
"Однокомнатная квартира в центре может стоить от восьми и до пятнадцати тысяч долларов, если мы не берем новостройки. Без ремонта - двухкомнатная квартира может стоить от 12 до 20 тысяч долларов. И трехкомнатная квартира - от 17 и до 30", – рассказала Маленкова.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:54

  Puente написав:fenix81
Судячи з усього - Ви ще не бачили - як виходить повністю зняти підлогу в старому панельному ... Там бувають щілини аж вниз до сусідів між плитами , кутові панелі - взагалі мрак . Сміттєпроводи в старих будинках на 90 % або працюють , або просто смердять навічно практично . Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін - і активно починають розлазитися . Труби - це ж і опалення ... Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було , а у мене треба було ( і у них , звисчайно , теж ) . Звукоізоляція - це якраз незароблені правильно щілини - на 70 % . В нових дорогих будинках собака цокає кігтями по паркету - а знизу чути ...


живу в гостинке панельке 1972 комплексный ремонт делал 3-4 года назад
кинув прочную клеёнку и зделав стяжку разве проблема и дорого?
>>кутові панелі - взагалі мрак
живу в угловой квартире - да не прикольно осознавать что внешняя стена мягкоговоря слабая и может быть/появитса грибок ... но разве штукатурка и утепление пенопластом не решает этой проблемы?

>>Псування мається на увазі не зовнішній вигляд - а зміщення точки роси - після чого мокріють панелі у сісідів з усіх сторін

чёт недопонял - сместив точку росы своей стены причём тут соседи? сместил свою у них же ничего не поменялось

>>Колись довелося за свій рахунок сусідам міняти - бо у них грошей на це не було
а разве нельзя только у себя поменять? я не менял отопительные трубы и только батареи. искрене интересно зачем соседям? или у вас отопление между этажами проходит? в панельках вроде ж не так )

>>Звукоізоляція
эт понятно но лучше чем в хрущах. а учитывая что новых домов у метро почти нету или архидорого
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:57

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:+50%-єто , конечно, хорошо...
но 18 000...не деньги, чтоб копить на своё жильё

Насколько вы примитивно мыслите.

Покажите пример непримитивного мышления в данном случае

Деньги у отдельного человека это ручеек. Ручейки сливаются в реки, а по рекам могут уже плавать пароходы.
Если у всех в полтора раза вырастут доходы в долларе, как это скажется на недвижимости?
Пусть прямо они не игроки на рынке продажи, но может игроки на рынке аренды и побегут снимать квартиру получше. Так же сделают и остальные, что приведет к росту цен. Повысится рентабельность, побегут табуны инвесторов скупать под аренду.
В жизни все сложней, чем такой примитивный подход "они с их 18 тыс не могут накопить на квартиру, значит они нам не интересны". Если бы каждый мог накопить, то столько квартир не нашлось бы. Небольшая часть может и хочет что-то покупать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:з.і.
ехперд барака копіпастить мислі ехпердов єтой вєдкі.
то єсть, малого того, що тирить з олх інфу (порушення авторських прав олха), так ще копіпастить оналітегов без сцилок на орігінал (плагіат)


Пане Муха, ви геній.

Форумні шути Захар і Франт постять тут свій горячечний брєд -> дрібний злодюжка барака видає його за "мнєніє аналітіков Бомбєра" -> сайт Сегодня зсилається на злодюжку в своїй статті -> .... завіса

Це все, що вам потрібно знати про інфопростір неньки
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:гайс а вам не кажетса что все эти новострои которые не близко от метро и не прицентральные районы - есть риск что они превратятса в гетто ... криминальная ситуация всё хуже и хуже

В гетто превращаются дома/районы где жилье не покупают, а где его выдают. До тех пор, пока все эти новострои выкупают за заработанные деньги, опастность гетто минимальная.
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