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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 775776777778

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:32

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:гайс а вам не кажетса что все эти новострои которые не близко от метро и не прицентральные районы - есть риск что они превратятса в гетто ... криминальная ситуация всё хуже и хуже

В гетто превращаются дома/районы где жилье не покупают, а где его выдают. До тех пор, пока все эти новострои выкупают за заработанные деньги, опастность гетто минимальная.


ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд ... но локации этих мест меня смущают все новострои берестейская нивки сырец ... возле новостроев либо гаражи либо какие то промзоны остались ... конечно если с годами всё застроят может и нету риска гетто но влюбом случае чем дальше от метро тем стрёмней криминогенная ситуация а в улучшения ни я ни вы вероятней всего не верим
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:38

Vlad442 гетто образуются там, где недвижимость дешевая. Муравейники с холупами по 20-40 квадратов и дворами-парковками не особо привлекательны и цены там будут падать, соответственно квартиры будут для малоимущих и под сдачу строякам, бедным студентам и тем, где надо где-то перебиться
OrlandO
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:41

Vlad442
>>Стоят же процентов на 20 дешевле обжитого утепленного новостроя с хорошими планировками и столько же сколько не обжитой. Не чувствуете некоторую диспропорцию?

но при этом чуствую разницу локаций

>>про гугл
на каждый вопрос можно найти ответ в гугле, если на этой ветке не принято задавать вопросы то просто игнорируйте мои
>>про улицу
сами с видом на море и обратно
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд

Поэтому в Украине и нет ярко выраженных гетто. Идет постепенный процесс. Люди, которые работают, переезжают в новостройки или "хорошую" вторичку возле метро и прочей инфраструктуры. Люди, которые менее социально адаптированные (скажем так), продают "хорошую" вторичку и перебираются в дома подешевле. Нужны деньги долги отдавать, нужно разъехаться, а заработать на доплату или новую квартиру нет. Это приведет к положительной обратной связи. Хуже контингент - дешевеют квартиры - становятся доступны и за счет этого привлекательны еще худшему контингенту. Но это процесс не быстрый и по каким районам (микрорайнам) ударит больше всего не известно. Под большей угрозой районы, где ветхое жилье. Старинные двухэтажки и т.п. Еще фактор, что чем больше район, тем ухудшение контингента будет менее заметно, таким образом под большей угрозой маленькие микрорайоны на несколько домов.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 кві, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:46

OrlandO
вы описали все новостройки не у метро и не прицентральные районы, а также их контингент, стоимость, количество ...
вот и я делаю вывод что риск гетто весьма велик
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:46

  fenix81 написав:
  airmax78 написав:
  fenix81 написав:>>псувати будинок в загальному
внешний вид дома?? а вам не начхать?

Вам категорически прописана панель. В сторону новостроев даже не смотрите.


ирония это хорошо. а вашем списке приоритетов фасад дома на каком месте? :)

На первом. Это же лицо дома. А из-за таких как вы, кому начхать, 99% домов в Киеве и в целом а Украине, выглядят как кусок г0вна.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  OrlandO написав:Vlad442 гетто образуются там, где недвижимость дешевая. Муравейники с холупами по 20-40 квадратов и дворами-парковками не особо привлекательны и цены там будут падать, соответственно квартиры будут для малоимущих и под сдачу строякам, бедным студентам и тем, где надо где-то перебиться

Прям таки взяли и хрущь описали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:50

Vlad442
>>Поэтому в Украине и нет ярко выраженных гетто
не согласен
жывя на лукяновке 10+ лет по сравнению с некоторыми районами на борщяге и не только
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:53

airmax78
уже почти на личности переходите ... вы здесь друг друга обозлили слишком за последние годы
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Прям таки взяли и хрущь описали.

да кроме 1) тех которые рядом с метро и прицентральных районов
2)и не муравейники
3)дворами-парковками в хрущах машын поменьше будет

а так то конечно вы правы хрущи в соцгородке в 100 раз большее гетто чем любой новый микрорайон

я ж не предлагаю сравнивать хрущи в любом районе с новостроем в любом
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