Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:гайс а вам не кажетса что все эти новострои которые не близко от метро и не прицентральные районы - есть риск что они превратятса в гетто ... криминальная ситуация всё хуже и хуже
В гетто превращаются дома/районы где жилье не покупают, а где его выдают. До тех пор, пока все эти новострои выкупают за заработанные деньги, опастность гетто минимальная.
ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд ... но локации этих мест меня смущают все новострои берестейская нивки сырец ... возле новостроев либо гаражи либо какие то промзоны остались ... конечно если с годами всё застроят может и нету риска гетто но влюбом случае чем дальше от метро тем стрёмней криминогенная ситуация а в улучшения ни я ни вы вероятней всего не верим
Vlad442 гетто образуются там, где недвижимость дешевая. Муравейники с холупами по 20-40 квадратов и дворами-парковками не особо привлекательны и цены там будут падать, соответственно квартиры будут для малоимущих и под сдачу строякам, бедным студентам и тем, где надо где-то перебиться
fenix81 написав:ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд
Поэтому в Украине и нет ярко выраженных гетто. Идет постепенный процесс. Люди, которые работают, переезжают в новостройки или "хорошую" вторичку возле метро и прочей инфраструктуры. Люди, которые менее социально адаптированные (скажем так), продают "хорошую" вторичку и перебираются в дома подешевле. Нужны деньги долги отдавать, нужно разъехаться, а заработать на доплату или новую квартиру нет. Это приведет к положительной обратной связи. Хуже контингент - дешевеют квартиры - становятся доступны и за счет этого привлекательны еще худшему контингенту. Но это процесс не быстрый и по каким районам (микрорайнам) ударит больше всего не известно. Под большей угрозой районы, где ветхое жилье. Старинные двухэтажки и т.п. Еще фактор, что чем больше район, тем ухудшение контингента будет менее заметно, таким образом под большей угрозой маленькие микрорайоны на несколько домов.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 05 кві, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
OrlandO написав:Vlad442 гетто образуются там, где недвижимость дешевая. Муравейники с холупами по 20-40 квадратов и дворами-парковками не особо привлекательны и цены там будут падать, соответственно квартиры будут для малоимущих и под сдачу строякам, бедным студентам и тем, где надо где-то перебиться