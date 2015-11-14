Додано: Чет 05 кві, 2018 14:46

fenix81 написав: ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд ну уже нигде милион лет не выдают а там где выдавали уже живут дети и внуки ... я понимаю вашу мисль и полностью согласен что те кто купил за заработаные - люди более образованы итд

Поэтому в Украине и нет ярко выраженных гетто. Идет постепенный процесс. Люди, которые работают, переезжают в новостройки или "хорошую" вторичку возле метро и прочей инфраструктуры. Люди, которые менее социально адаптированные (скажем так), продают "хорошую" вторичку и перебираются в дома подешевле. Нужны деньги долги отдавать, нужно разъехаться, а заработать на доплату или новую квартиру нет. Это приведет к положительной обратной связи. Хуже контингент - дешевеют квартиры - становятся доступны и за счет этого привлекательны еще худшему контингенту. Но это процесс не быстрый и по каким районам (микрорайнам) ударит больше всего не известно. Под большей угрозой районы, где ветхое жилье. Старинные двухэтажки и т.п. Еще фактор, что чем больше район, тем ухудшение контингента будет менее заметно, таким образом под большей угрозой маленькие микрорайоны на несколько домов.