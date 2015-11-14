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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 777778779780>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:32

  fenix81 написав:
  Vlad442 написав:Прям таки взяли и хрущь описали.

да кроме 1) тех которые рядом с метро и прицентральных районов
2)и не муравейники
3)дворами-парковками в хрущах машын поменьше будет

Влад, для интереса, погуляйте во дворах около метро Дорогожичи, ул. Телиги 13-25, Щусева 4-18, АТБ, Экомаркет. До метро от дома 50-100 метров. Синь и пьянь-круглосуточная.
Не уверен что на метро Нивки ситуация лучше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:41

Новость дня.

Не думаю что это типичная ситуация, но все-же.

Звонил строитель, который мне когда-то делал ремонт и которого я планировал привлечь к ремонту новой квартиры, когда она достроится.

Сказал что работы нет вообще, сидит без денег и даже продал (или заложил) свою машину.

Раньше он всегда был при деле, вроде средний мастер (руки прямые, не бухает, берет не очень дорого).

Не знаю какие выводы делать.

Можно ли предположить, что у хозяев раскупленных квартир (на последние деньги, зачастую выхваченные уже из ФГВФЛ) банально нет денег на ремонты?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

richbitch написав:Новость дня.

Не думаю что это типичная ситуация, но все-же.

Звонил строитель, который мне когда-то делал ремонт и которого я планировал привлечь к ремонту новой квартиры, когда она достроится.

Сказал что работы нет вообще, сидит без денег и даже продал (или заложил) свою машину.

Раньше он всегда был при деле, вроде средний мастер (руки прямые, не бухает, берет не очень дорого).

Не знаю какие выводы делать.

Можно ли предположить, что у хозяев раскупленных квартир (на последние деньги, зачастую выхваченные уже из ФГВФЛ) банально нет денег на ремонты?
Бросьте контакт в личку, есть работа.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:54

  Alex_V_K_79 написав:
richbitch написав:Новость дня.

Не думаю что это типичная ситуация, но все-же.

Звонил строитель, который мне когда-то делал ремонт и которого я планировал привлечь к ремонту новой квартиры, когда она достроится.

Сказал что работы нет вообще, сидит без денег и даже продал (или заложил) свою машину.

Раньше он всегда был при деле, вроде средний мастер (руки прямые, не бухает, берет не очень дорого).

Не знаю какие выводы делать.

Можно ли предположить, что у хозяев раскупленных квартир (на последние деньги, зачастую выхваченные уже из ФГВФЛ) банально нет денег на ремонты?
Бросьте контакт в личку, есть работа.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Это было бы не в моих интересах - я же скоро его хочу привлечь на свой ремонт, а вы его перекупите.

Если посидит месяцок на "голодном пайке", то станет намного сговорчивее по цене, а мне переплачивать ни к чему, буду отжимать по цене его, пользуясь случаем.

Ну и цель моего месседжа - не трудоустроить отдельно взятого строителя, а обратить ваше внимание на возможное начало опасного тренда.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:54

Serg-ik
>> ..во дворах около метро Дорогожичи,..
нивки и святошино думаю хуже ... но честно говоря бывая возле дорогожичей не видел особо много пьяни ... мож в трезвые дни попадал ... но кпи и лукяновка возле которых прожил по ним и сужу
fenix81
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:57

  airmax78 написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.


А почему именно 2,5 -3 раза ?
Кто такой критерий установил ?
Мы "опять двадцатьпять" начинаем....

Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.
При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.
И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).

Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ?
Или Вы в новострое электрику не переделываете ?
А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?

А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.

А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ?
Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...

Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
:wink:

ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю.
Ничего страшного в этом нет.
А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.

И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.

Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.

:wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Это было бы не в моих интересах - я же скоро его хочу привлечь на свой ремонт, а вы его перекупите.

Если посидит месяцок на "голодном пайке", то станет намного сговорчивее по цене, а мне переплачивать ни к чему, буду отжимать по цене его, пользуясь случаем.

МБА во всей красе.
Да если вы ему работы бы подкинули в такой ситуации, то наоборот потом он еще и скидку бы сделал
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:29

  Faceless написав:
  richbitch написав:Это было бы не в моих интересах - я же скоро его хочу привлечь на свой ремонт, а вы его перекупите.

Если посидит месяцок на "голодном пайке", то станет намного сговорчивее по цене, а мне переплачивать ни к чему, буду отжимать по цене его, пользуясь случаем.

МБА во всей красе.
Да если вы ему работы бы подкинули в такой ситуации, то наоборот потом он еще и скидку бы сделал

Натаха отжигает https://www.youtube.com/watch?v=8bdeizHM9OU
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:33

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.


А почему именно 2,5 -3 раза ?
Кто такой критерий установил ?
Мы "опять двадцатьпять" начинаем....

Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.
При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.
И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).

Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ?
Или Вы в новострое электрику не переделываете ?
А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?

А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.

А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ?
Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...

Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
:wink:

ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю.
Ничего страшного в этом нет.
А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.

И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.

Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.

:wink:

Супер!

Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья.
Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:34

  Faceless написав:
  richbitch написав:Это было бы не в моих интересах - я же скоро его хочу привлечь на свой ремонт, а вы его перекупите.

Если посидит месяцок на "голодном пайке", то станет намного сговорчивее по цене, а мне переплачивать ни к чему, буду отжимать по цене его, пользуясь случаем.

МБА во всей красе.
Да если вы ему работы бы подкинули в такой ситуации, то наоборот потом он еще и скидку бы сделал



Сразу видно что вы теоретик и никогда бизнес переговоры не вели.
richbitch
 
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