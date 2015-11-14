Додано: Чет 05 кві, 2018 15:57

airmax78 написав: fenix81 написав: тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет?? тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??

Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку. Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.

А почему именно 2,5 -3 раза ?Кто такой критерий установил ?Мы "опять двадцатьпять" начинаем....Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом.При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией.И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ?Или Вы в новострое электрику не переделываете ?А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ?Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю.Ничего страшного в этом нет.А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.