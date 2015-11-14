Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
да кроме 1) тех которые рядом с метро и прицентральных районов 2)и не муравейники 3)дворами-парковками в хрущах машын поменьше будет
Влад, для интереса, погуляйте во дворах около метро Дорогожичи, ул. Телиги 13-25, Щусева 4-18, АТБ, Экомаркет. До метро от дома 50-100 метров. Синь и пьянь-круглосуточная. Не уверен что на метро Нивки ситуация лучше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik >> ..во дворах около метро Дорогожичи,.. нивки и святошино думаю хуже ... но честно говоря бывая возле дорогожичей не видел особо много пьяни ... мож в трезвые дни попадал ... но кпи и лукяновка возле которых прожил по ним и сужу
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
А почему именно 2,5 -3 раза ? Кто такой критерий установил ? Мы "опять двадцатьпять" начинаем....
Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ? Или Вы в новострое электрику не переделываете ? А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?
А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.
А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ? Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...
Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю. Ничего страшного в этом нет. А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.
И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.
Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.
fenix81 написав:тут большинство хаят вторичку старые дома - у меня вопрос касательно домов старых панелек 70-х чем они вам так сильно не угодили? локации обычно идеальные а осбых проблем как с хрущами вроде нет ... да и разве не простоят ещё 200-30 лет??
Просто зайдите как-нибудь в какой-то приличный дом, последних 3-5 лет постройки, обратите внимание на подъезд, лифты, места общего пользования. А потом, сразу, обратно в панельку/замечательную кирпичную хрущевку/элитную сталинку. И смотрите на все то же самое. И в конце сравните цену за метр там и там. Если окажется, что метр в панельке/хрущевке/сталинке в +/- одной локации в 2.5-3 раза дешевле новостроя - берите панельку/хрущевку/сталинку.
А почему именно 2,5 -3 раза ? Кто такой критерий установил ? Мы "опять двадцатьпять" начинаем....
Цены на хрущи и сталинки в районе Лукьяновки или Сырца стоят в 2 или даже 2,5 раза дешевле, чем в новострое рядом. При этом качество жизни в кирпичной сталинке с потолками 3м. и кирпичными стенами в 50-70 см. на порядок лучше, чем в новострое из пеноблоков с потолками 2,7 без стяжки и отделки. И с нулевой шумоизоляцией. И живу я слава богу пока не в подъезде (сейчас это модно называть МОПом).
Да, нужно сделать ремонт. Капитальный. И что ? А что в новострое ремонт делать не нужно ? А если нужно, тогда в чем разница ? в демонтаже и чуть-чуть большем кол-ве штукатурки из-за кривых стен ? Или Вы в новострое электрику не переделываете ? А может в новостроях у Вас очень дешевая сантехника получается при давлении в трубах под 10 атмосфер ?
А обои, плиточку, ламинатик и так далее Вы покупаете в любом случае... для любой квартиры.
А по расчетам сталинка должна простоять 150 лет... Пусть 70 уже прошло.. И что ? На ваш век не хватит ? И Вы на 100% уверены, что нынешние новострои простоят дольше ? Из пеноблоков, газобетонов и прочей мин. ваты...
Так что не нужно тут "навешивать" за превосходство новостроев... да еще и в 2,5 -3 раза дороже.
ЗЫ. Для информации. Я прямо сейчас делаю капитальный ремонт в сталинке с выносом всего до кирпича и панельных перекрытий... Так что прекрасно понимаю о чем говорю. Ничего страшного в этом нет. А разница в стоимости ремонта будет аж на разницу демонтажа, вывоза мусора и 10% на материалах. Итого, аж 1500 долларов на все про все. И то это максимум. Я просто точно даже не считал.
И жильцов у меня в подъезде при этом аж 10 квартир.... И поверьте, никто в подъездах (простите МОПах) не гадит.
Так что не надо нам ля-ля про ваши МОПы в муравейниках... без парковок.
Супер!
Никого не слушайте. Ипаште балкон с выносом и кондиционеры на фасад. Ваша квартира - Ваша крепость. Только не понял а где в Сталинке паркинг? То что нет лифта это только плюс - пешком ходить полезно для здоровья. Зы. Утеплите 15кой пенопластом и покрасьте в цвета флага.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!